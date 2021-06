Reakcie kolegov na smrť Popelky Šafránkovej (†68): Bože, ne!

Šokujúca správa z Čiech: Zomrela Popelka Libuše Šafránková (†68)!

Jiřina Bohdalová, herečka

„Na to sa nedá veľa povedať. Je to oproti mne relatívne mladá baba a je mit o veľmi ľúto. Človek si hovorí prečo? Snáď to mala ľahké a s osudom. Vždy si v takýchto chvíľach hovorím, aké ťažké je to pre tých, čo tu zostanú a som v mysli s ich rodinou,“ povedala českému Blesku.

Zdroj: TV Joj

Zdeněk Svěrák, herec

„Vždy sa jej hovorilo Libuška, nikdy Libuše, pretože to bolo tak milé dievča, že s ato proste inak povedať nedalo. Libuška bola veľmi nadaná hrečka, môžete na ňu spomínať tak, že vás dojala alebo že vás rozosmiala, pretože ona dokonalo plnila obe tieto úlohy,“ povedal ČTK.

Zdroj: TASR

Jiří Krampol, moderátor

„Som spolužiak manželka Libušky Pepíka Abrháma. Výborný človek a herec. V mladosti sme s Libuškou spolu hrali, potom už menej. Ale vedeli sme o sebe. Mali výborné manželstvo, ako by snáď ani do tejto doby nepatrili, boli z iného sveta. Obaja introverti, skvelo si rozumeli. Je mi ich veľmi ľúto. Libušky aj Pepíka.“

Zdroj: Archiv TV Nova / Tomáš Martínek

