Najhoršie narodeniny legendárnej Popelky: Namiesto osláv prevoz do NEMOCNICE!

PRAHA - Libuše Šafránková, ktorá sa do našich sŕdc vryla ako predstaviteľka rozprávkovej Popolušky, oslávila začiatkom týždňa 68. narodeniny. V jej veľký deň ju doma navštívilo zopár gratulantov. V popoludňajších hodinách však oslávenkyňu museli previezť do Všeobecnej fakultnej nemocnice na Karlovom námestí.

Narodeniny s trpkou príchuťou! Pre mnohých to možno bude znieť neuveriteľne, ale je to tak. Legendárna Libuška Šafránková už má 68 rokov. A podobne, ako mnohých jej rovesníkov, i ju sužujú zdravotné problémy. Ako sa českému denníku Blesk podarilo zistiť, v nemocnici skončila dokonca v deň svojich narodenín.

Zdroj: TV Barrandov

Spomínaný denník totiž mapoval, ako narodeninový deň obľúbenej herečky vyzeral. Libušku doma navštívili rodinní príslušníci a niekoľko priateľov. Nechýbala jej o 6 rokov mladšia sestra Miroslava, ktorá je tiež známou herečkou. Zaujímavým hosťom nepochybne bol muž v mníšskom habite.

Okolo piatej hodiny popoludní vyšli pred herečkin dom a rozlúčili sa. Šafránková nasadla do auta ku kamarátke, ktorá ju odviezla do Všeobecnej fakultnej nemocnice. Ich kroky smerovali do pavilónu A6, kde je onkologická klinika, klinika tuberkulózy a respiračných ochorení, centrum pľúcnej endoskopie a očná klinika. Kam presne oslávenkyňa išla, nevedno. Na telefonáty Blesku nereagovala.

Zdroj z nemocnice prezradil, že herečka mala po príchode dobrú náladu. „Popelke všetci k narodeninám gratulujeme. Zajtra ide na výkon,” dodal, avšak nešpecifikoval, o aký zákrok ide.

Libuška Šafránková pred pár rokmi zvádzala boj s rakovinou. Koncom roka 2014 jej lekári diagnostikovali nádor na pľúcach a bohužiaľ išlo o vážny rakovinotvorný typ. Okamžite preto musela absolvovať náročnú operáciu, po ktorej sa nanovo učila dýchať. Viac sa dozviete TU!