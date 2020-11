V spánku náhle ochrnula: Česká herečka je odkázaná na pomoc… Zobudila sa a nevedela sa pohnúť!

PRAHA - Len pred dvomi dňami sme na Topkách spomínali na herca Josefa Vinklářa (†76), ktorý by sa v utorok dožil 90 rokov. No jeho bývalá manželka, herečka a spisovateľka Ivanka Devátá (84) si zrejme na jeho jubileum ani nespomenula. Teraz má totiž úplne iné starosti. V noci náhle ochrnula!

Keď sa herečka a spisovateľka zberala do postele, ani jej nenapadlo, s akými problémami sa zobudí. Doslova z večera do rána sa jej od základov zmenil život a paradoxne až po prebudení začala jej nočná mora. Zistila totiž, že je ochrnutá. Celý mesiac preto Ivanka ležala v nemocnici a vyzeralo to s ňou naozaj zle.

Nedokázala sa ani pohnúť. Počas spánku totiž prekonala mozgovú mŕtvicu. „Večer som išla spať a ráno som sa už prebudila ochrnutá. Mozgovú mŕtvicu som dostala v noci v spánku,“ prezradila svoje nedávne problémy Devátá. Nikto ani len netuší, či herečka bude ešte plnohodnotne žiť. No aktuálne je to podstatne lepšie, ako to bolo krátko po mŕtvici.

Ivanka Devátá so svojim exmanželom, hercom Josefom Vinklářom. Zdroj: FS Barrandov

„Našťastie hovorím. Rukami hýbem, nohami ako-tak, ale nie je to ono, mrtvička sa na mne podpísala,“ priznala Ivanka, ktorá je odkázaná na pomoc opatrovateľky. „A stará sa vzorne, rovnako ako moji dvaja synovia,“ prízvukuje herečka, ktorá doposiaľ vydala približne 15 kníh a rozpísanú má ďalšiu. Či ju dopíše, však v tejto situácii nevie.

Ivanka Devátá si dvakrát vzala a dvakrát sa rozviedla s hercom Josefom Vinklářom, ktorý v roku 2007 zomrel na rakovinu. Herec sa preslávil najmä ako doktor Cvach v seriáli Nemocnice na kraji města. Dvojica má spolu syna Adama Vinklářa. S hercom Milošom Hlavicom má spisovateľka syna Marka.