Najsmutnejšie Vianoce: Slovenský spevák rodinu a deti neuvidí... Dostal som koronu!

BRATISLAVA - Mnoho Slovákov už niekoľko dní absolvuje testovanie či dobrovoľnú karanténu, a to všetko pre jediný dôvod - aby si najkrajšie sviatky v roku mohli užiť so svojimi blízkymi a zároveň ich neohrozili. Bohužiaľ, sú aj prípady, keď to nestačí a Vianoce napokon budú musieť stráviť bez rodiny...

Medzi nimi aj spevák Lukáš Adamec. Ten ešte 11. decembra informoval o tom, že je v domácej karanténe, keďže je jeho priateľka pozitívna na koronavírus. „Žiaľ, musím zostať najbližších 10 dní v karanténe, nakoľko je moja priateľka pozitívna na koronavírus,” zaznelo v jeho videu na Instagrame, prostredníctvom ktorého chcel dať fanúšikom vedieť, že nebude súčasťou plánovaných vystúpení.

Lukáš Adamec je pozitívny na koronavírus Zdroj: Instagram L.A.

O pár dní nato sa ale situácia otočila. Karanténa, ktorá mu mala skončiť pred Vianocami, 21. decembra, sa predĺžila. „Tak nakoniec je to pre mňa karanténa minimálne do 29. 12, keďže som pozitívny aj ja,” priznal. To v praxi znamená, že Lukáš sa, bohužiaľ, bude musieť vzdať sviatkovania so svojou rodinou a pyšný tatko dvoch ratolestí sa tak do skončenia karantény nestretne ani so svojimi deťmi.

Blízkym aspoň poďakoval za ich starostlivosť. „Ďakujem všetkým blízkym, ktorí o nás majú starosť a chcú nám vypekať a variť kvôli Vianociam, takisto máme ponuky, že nám urobíte nákup,” napísal Lukáš, ktorému prajeme skoré uzdravenie a čo najľahší priebeh ochorenia.