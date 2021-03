Hororová skúsenosť tváre z Telerána: Hrozivé príznaky, zásah záchranky!

Róbert Krause je uznávaný neuropsychológ, ktorý si je dobre vedomý, že k zdravému životnému štýlu patrí aj pohyb. Zabehať si bol aj túto nedeľu doobeda. Po príchode domov poprosil manželku, aby mu k obedu pripravila špenát.

„Mali sme už navarené, takže som si ho dal ako jediný člen rodiny. Zjedol som celé 400-gramové balenie a sadol som si k televízoru, kde sme sledovali preteky v Jasnej,” uviedol v markizáckom Teleráne dvojnásobný otec. Asi 10 minút nato sa začal objavovať prvé príznaky jeho zdravotných komplikácií. „Zahmlievalo sa mi pred očami, točila sa mi hlava, mal som zrýchlený pulz a srdce mi išlo vyskočiť. Najhorší symptóm, ktorý som vnímal, bola zlá artikulácia reči. Mne sa doslova nedalo rozprávať. Vystrašilo to aj mňa aj moju manželku,” uviedol Róbert, ktorý si spočiatku myslel, že má absenciu cukru. Problémy ale neprestávali.

„Zavolali sme rýchlu záchrannú pomoc. Pýtali sa ma, či nemôže ísť o COVID. Povedal som im, že som ho už prekonal. Prišla záchranka a nikomu z nás nenpadlo, že môže ísť o otravu jedlom,” dodal psychológ, ktorý v uplynulých dňoch absolvoval rôzne vyšetrenia a výsledky sú našťastie v poriadku.

Hosťom Telerána bol aj riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. Ten divákom vysvetlil, ako mohlo dôjsť k otrave špenátom. „Je to nedostatok samotného výrobcu. Pri spracovaní sa do špenátu dostali alkaloidy. Špeciálne je to durman, ktorý spôsobuje takéto klinické príznaky,” poznamenal odborník. Spomínaná rastlina zvykne rásť spolu so špenátom a pestovateľ to zrejme podcenil. „Toho durmanu bolo pravdepodobne veľa. Otrávilo sa cca 100 ľudí, a to nie je málo,” dodal Bíreš.