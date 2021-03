FOTO Plastika sexice z Markízy: Odborníci ju odhovárali, no... Už je po operácii!

VIDEO: Pripomeňte si Janu Hrmovú na markizáckej Farme

Začiatkom marca sme na Topkách písali o skúsenosti, o ktorú sa na svojom Instagrame podelila influencerka Jana Hrmová. Po rokoch váhania sa totiž rozhodla, že sa nechá skrášliť na klinike krásy - jej zámerom bolo zbaviť sa dvojitej brady. Hoci nemá kilá navyše, tento nedostatok ju dlho trápil.

Návšteva plastického chirurga však nedopadla podľa jej predstáv. Otočil ju rovno medzi dverami, že jej dvojitá brada nie je dostatočne veľká na to, aby zákrok podstúpila. „Prosím pekne, celá konzultácia trvala 5 minút a doktor mi povedal, že mi to proste neurobí, lebo nie som vhodný kandidát a mohol by mi viac len uškodiť, že veď tam toho nie je dostatok, takže...“ informovala vtedy Jana.

Chirurg jej vtedy odporučil, aby skúsila menej invazívne zákroky. No zdá sa, že ak si Jana niečo zmyslí, ide si za tým hlava-nehlava. Podľa všetkého sa jej nakoniec podarilo nájsť doktora, ktorý jej liposukciu druhej brady spravil - na sociálnej sieti sa totiž už pýši zábermi po zákroku. Tak snáď sa nenaplnia slová prvého odborníka a Hrmovej to naozaj neuškodí.

