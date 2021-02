Bývalý frajer Slovákovej na ňu vytiahol staré NAHÉ FOTO: Nela sa naštvala a... Fúúú!

PRAHA - Vyzerá to tak, že s výnimkou aktuálneho vzťahu so slovenským hokejistom Lukášom Kozákom, Nela Slováková naozaj nikdy nemala šťastie na mužov. Rad-radom na ňu vyťahujú tajomstvá či veci, ktoré mali zostať v súkromí. Predsa len, nech už vzťah skončí akokoľvek, ak sa raz ľudia milovali, špinu by na seba hádzať nemali. Temperamentnú blondínku však, našťastie, zlomí len máločo. Prešla si už aj oveľa horšími vecami, lenže teraz...

Jeden z Neliných vydarených bývalých sa rozhodol, že na influencerku vytiahne jej staré nahé fotky. Ani srnka netuší, aký mal zámer, no Nela sa už voči ľudskej zlobe poriadne obrnila. So špinením svojho mena sa vysporiadala niekoľkokrát, rovnako ako aj s nechutnými pomstami či vydieraním od ex-partnerov. Problémy mala aj kvôli rúškam, no tie sa jej taktiež aj napriek nechutným činom neprajníkov podarilo zažehnať.

Pozrite si staršie video, kde sa Nela popasovala s kauzou okolo rúšok a prehovorila o kríze s partnerom:

Vyhrážky od niekdajšieho frajera ju tak zrejme už veľmi nezaskočili. Lenže to sa zrejme nedá povedať o ňom. Nela totiž zareagovala tak, ako to ešte neurobila žiadna známa žena, ktorá mala našliapnuté na to, že jej nahé záber začnú kolovať po internete. Nela ich totiž natruc sama zverejnila na svojom Instagrame!

Nela Slováková sa naštvala a intímne zábery napokon sama zverejnila rovno na vlastnom profile. Zdroj: Instagram N.S.

Konkrétne ide o dva zábery - jeden vyzerá ako zo solária a Nela sa tam odfotila úplne nahá. Na ďalšom je postavená pred bielou stenou a na sebe má iba sexi čierne pančušky. „Povedala by som, že je to z roku 2014/2015. Užite si to a nech vás zdieľanie zahreje na srdci. Ak sa to stane aj vám, spomeňte si na mňa, úbožiaci,” napísala blondínka, keď fotky, ktoré začali kolovať, zverejnila.

Nuž, ako sme uviedli. Nela si už so vztýčenou hlavou prešla toľkými vecami, že ju zrejme už naozaj nič nezlomí. A na záver - Neli, veď ty sa naozaj za svoje telo hanbiť nemusíš!