Znechutení diváci vyzývajú RTVS: Sranda zo smrti Lučanského? Zrušte ten program!

BRATISLAVA - Verejnoprávna RTVS už nejaký ten týždeň vysiela zábavný projekt Pumpa, v ktorom reaguje na aktuálne dianie na slovenskej politickej scéne. Posledná časť však divákov poriadne vytočila. Protagonisti spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (46) tam totiž rozoberali aj smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského (†51). No a to sa Slovákom zdalo neúctivé. Zverejnili dokonca výzvu na zrušenie programu!

Smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského v uplynulých týždňoch zapĺňala všetky slovenské médiá a rozdelila Slovákov na dva tábory. Aj RTVS sa rozhodla túto smutnú udalosť spomenúť vo svojom projekte Pumpa. Ide o satirickú šou, ktorá reaguje na aktuálne dianie na slovenskej politickej scéne.

V sobotu prijala do programu pozvanie aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. No a spolu s hlavnými protagonistami Danom Heribanom, Michalom Kubovčíkom a Tiborom Vokounom sa hodnú chvíľu rozprávali na tému nešťastných nehôd a následnej samovraždy generála Lučanského. A to sa mnohým divákom nepáčilo.

Posledná časť seriálu Pumpa si od Slovákov vyslúžila poriadnu dávku kritiky. „Dnes to bolo primitívne, robiť si srandu na úkor nebohého je najspodnejšia žumpa,“ písali diváci na facebookovej stránke RTVS. Dokonca sa internetom začala šíriť výzva adresovaná verejnoprávnej televízii na zrušenie projektu.

Zdroj: Facebook

Oficiálne stanovisko RTVS k relácii Pumpa, vysielanej v sobotu 16. januára 2021:

„Relácia Pumpa sa, v rámci žánru politickej satiry, vždy venuje aktuálnym udalostiam a témam rezonujúcim v spoločnosti. Z hľadiska aktuálnosti sú do relácie pozývaní aj hostia z rôznych oblastí spoločenského života. Hostia, ktorí prijmú pozvanie na účinkovanie v relácii, majú vždy vopred k dispozícii scenár. Výnimkou nebola ani ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková, ktorá sa objavila v epizóde odvysielanej v sobotu 16. januára.

Účinkovanie bolo spojené s aktuálnymi témami, ktoré rezonujú medzi verejnosťou. Jednou z nich je aj vystupovanie pani ministerky. Všetci hostia, vrátane pani ministerky, sú uzrozumení s humorom spojeným s ich osobou. Humor je vždy vnímaný subjektívne a uvedomujeme si, že niektorých divákov mohli vyjadrenia na adresu pani ministerky pobúriť. RTVS nechcela v žiadnom prípade dehonestovať osobu ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej ani žiadnych iných osobností spomínaných v relácii.

K aktuálnym témam patrí aj tragická udalosť smrti generála Milana Lučanského. RTVS si uvedomuje, že táto udalosť polarizuje spoločnosť a tento fakt bol znázornený aj ústrednými postavami seriálu, ktoré reprezentovali oba názorové póly. Téma bola hereckými protagonistami prezentovaná argumentačne vyvážene. Úmyslom RTVS nebolo v žiadnom prípade dehonestovať osobu generála Milana Lučanského ani jeho tragické úmrtie. RTVS sa ospravedlňuje divákom, ktorých sa vyjadrenia, ktoré odzneli v sobotnej epizóde, dotkli.“

Vyjadrenie producenta a režiséra seriálu Pumpa Petra Begányiho:

„Pozvanie ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej vyplynulo z dramaturgie relácie, ktorá reflektuje aktuálne dianie na Slovensku. Keďže bola počas uplynulých týždňov politicky exponovanou postavou, jej pozvanie bolo jednoznačnou dramaturgickou voľbou. Ceníme si, že pani ministerka bola ochotná zniesť komentáre na svoju adresu a v rámci žánru relácie si dokázala udržať nadhľad. Ako všetci hostia relácie, aj pani ministerka dostala priestor prezentovať svoje osobné názory a postoje bez cenzorského zásahu.

Relácia Pumpa sa snaží na obrazovky vrátiť žáner politickej satiry, ktorá v televíznom vysielaní dlhodobo absentovala. Divákom prinášame program, v ktorom sa otvorene rozpráva o všetkom, čo trápi spoločnosť a scenáristicky odráža aktuálnu verejnú diskusiu, či už v oblasti médií, sociálnych sietí alebo verejného priestoru. Našou snahou je v rámci dialógov ústredných postáv predstaviť všetky názorové fronty a tému odprezentovať vyvážene, konečný názor na prezentované problémy nechávame na diváka.

Rovnako sme pristupovali aj k téme tragického úmrtia Milana Lučanského v rámci ostatnej epizódy. Mrzí nás, že spracovanie tejto témy vnímajú niektorí diváci ako urážku jeho pamiatke alebo výsmech tragického úmrtia, čo v žiadnom prípade nebolo naším zámerom. Ospravedlňujeme sa divákom, ktorých sa spracovanie tejto témy v rámci relácie dotklo.“