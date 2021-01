Kolíková účinkovala v seriáli RTVS: Ostrá kritika Pellegriniho! Vyjadrením k Lučanskému klesla na dno

Verejnoprávna televízia už nejakú dobu vysiela komediálny seriál Pumpa. Účinkoval v ňom už napríklad aj predseda SNS Andrej Danko, či rôzni novinári. RTVS pri seriáli uvádza, že "reaguje na aktuálne udalosti z uplynulého týždňa cez trojicu svojských postáv stretávajúcich sa na pumpe".

Najnovšie v ňom vystúpila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Okrem iných politických udalostí, herci spomenuli aj smrť generála Milana Lučanského, ktorá doteraz vyvoláva medzi časťou obyvateľstva veľké vášne.

"Spravodlivosť nosí šatku cez oči, čiže je slepá. A je to pravda, lebo pri tom prvom Lučanského úraze si tá spravodlivosť nevšimla, že sa niečo deje?" pýta sa ministerky herec Michal Kubovčík, ktorý hrá pumpára.

"Ja o tom už nerada rozprávam, keď nemusím, ale môžem o tom niečo povedať. Prvé zranenie bolo jeho vlastné. Nakoniec to povedal sám, povedal to advokát. A to druhé bolo, bohužial, samovražda, tak to zo všetkého vychádza. Tak máme teraz aj veľkú komisiu, tak to prešetrí a ja si myslím, že zatiaľ zo všetkého vyplýva, že proste, že takáto bola tá udalosť. To sa stalo," odpovedala mu Kolíková. Keď ministerka zaplatí zakúpené občerstvenie na pumpe, pri odchode ju ešte zastaví ďalší pán.

"Prepáčte pani ministerka, len jednu otázku. Mňa strašne s*rie, že ľudia majú toho Lučanského za hrdinu," hovorí ďalší herec v úlohe zákazníka. "No Kuciaka ani Palach to nebol," odpovedala mu Kolíková a jej úloha v tejto časti seriálu sa končí. Herci ďalej vedú debatu o smrti generála, kým neprídu ďalší zákazníci. V seriáli si robia srandu aj z pandemických opatrení premiéra Igora Matoviča, či iných, aktuálnych tém.

Podľa Pellegriniho klesla na dno

Za účinkovanie v seriáli RTVS a to, že sa ministerka Kolíková vyjadrovala k smrti Milana Lučanského, ju ostro skritizoval predseda strany Hlas a bývalý premiér Peter Pellegrini. Kolíková podľa neho klesla na úplné dno.

"Ministerka spravodlivosti posunula latku politickej kultúry na úplné dno. Dlhodobo kritizujeme jej necitlivý spôsob komunikácie o tragickej smrti generála Lučanského. Ale jej účasť v komediálnom seriáli slovenskej televízie, kde sa k tejto smutnej udalosti vyjadrovala je hlboká neúcta a cynizmus voči generálovi ako aj rodinným pozostalým Milana Lučanského," vyjadril sa Pellegrini na sociálnej sieti aj v nedeľňajšej relácii Na telo.

Kolíková sa bráni

Ministerka Kolíková si nemyslí, že by v relácii zaznelo niečo, čo by znevažovalo smrť Milana Lučanského. Povedala to v diskusnej relácii Na telo Petrovi Pellegrinimu. Kolíková povedala, že postoj expremiéra ju mrzí.

Generála Milana Lučanského pochovali ôsmeho januára v jeho rodnej obci Štrba. Aj napriek zákazu vychádzania sa na poslednej rozlúčke zúčastnilo množstvo ľudí. Medzi nimi bol aj neúspešný kandidát na prezidenta Štefan Harabin, ktorý navyše nedodržiaval opatrenia a bol bez rúška.

Milan Lučanský spáchal samovraždu v policajnej cele, do ktorej sa dostal potom, ako ho ovbinili v rámci akcie Judáš. Podľa vyšetrovateľov mal brať veľké úplatky za rôzne protislužby. Smrť Lučanského vyvolala veľké vášne najmä v opozícii, ktorá žiadala jej prešetrenie. Ministerka Mária Kolíková tak zriadila nezávislú vyšetrovaciu komisiu, ktorá má samovraždu generála prešetriť.