Kontroverzná Zuzanita z Take me out v seriáli: Farbisto opísala sexuálne scény… Hviezdi po boku Joža Vajdu!

Zuzanita Žilinčíková zahviezdi v jojkárskom seriáli Bodka.

Zdroj: Tv Joj

BRATISLAVA - Televízia Joj minulý týždeň na svojich obrazovkách uviedla nový seriál s názvom Bodka. Ide o kriminálku, v ktorej hlavnú postavu stvárňuje hovoriaci pes. No a práve v tejto novinke v sobotu večer zahviezdi aj kontroverzná Zuzanita Žilinčíková (34) z Take me out. Rovno po boku Joža Vajdu (65)!