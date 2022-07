Krainová po zákroku u lekára: Vydesená na smrť!

PRAHA - Letné obdobie so sebou prináša veľa slnka, no mnohí vedia, že slnečné žiarenie vie byť naozaj nebezpečné. Patrí k nim aj modelka Simona Krainová, ktorej vyoperovali znamienko a... nevyzeralo to vôbec dobre!

Simona Krainová vždy trávila veľa času v rôznych dovolenkových destináciách. Tento rok dokonca oznámila, že svoj druhý domov našla v Dominikánskej republike. Mohlo by sa teda zdať, že blondínka doslova vyhľadáva slnko a užíva si jeho lúče.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram SK

Aj jej pokožka pôsobí, akoby milovala vypekať sa na pláži. Je to však trochu inak. „Ja sama k získaniu tejto farby používam samoopaľovaciu penu s prírodným zložením. Slnku sa nevyhnem, ale používam vysoký faktor. Zo slnka mám rešpekt a vyhýbam sa mu,” prekvapila Simona svojimi slovami pre portál Super.cz.

Leto má síce modelka rada, ale užíva si ho naozaj zodpovedne. A nevynecháva kontrolu znamienok. Pred nejakým časom ju totiž vystrašil nález, ktorý mohol znamenať rakovinu kože! „Pred rokmi mi odobrali znamienko, ktoré sa netvárilo pekne. Nechcem to podrobne rozoberať, ale dosť ma to vydesilo. Získala som voči tomu veľký rešpekt,” prezradila Krainová s tým, že si okamžite začala čítať množstvo odborných článkov. „Kedysi sme to veľmi podceňovali. Keď si tento problém nemal v rodine, tak si si povedal: To sa ma netýka. Rovnako som to cítila aj ja. Keď prišiel tento problém, zmenila som prístup,” priznala.

A tak teraz prevenciu nepodceňuje a vedie k nej samozrejme aj svoje deti. „Okolo mňa bolo pár blízkych priateľov, ktorí mali zlú diagnózu. Len s odrenými ušami z toho vyšli živí. Každému človeku, ktorý chodí na slnko, odporúčam, aby si svoje znamienka nechal skontrolovať aspoň dvakrát do roka,” upozorňuje modelka.