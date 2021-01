Ples v opere prvýkrát po 21 rokoch nebude: Módna návrhárka zhodnotila kráľovné za všetky ročníky!

Ivana Gáborík - kráľovná Plesu v opere 2020

Nádherná biela labuť v požehnanom stave, absolútna kráľovná všetkých plesových sezón. Dúfajme, že onedlho sa aj my oblečieme takto krásne a zabudneme na toto koronové neplesovanie.

Zdroj: Ples v opere

Kristína Maturová, partnerka Václava Miku - kráľovná Plesu v opere 2019

Krásna jemná žena stavila na farbu púdrovú ružovú, ktorá zvýrazňuje jej ženskosť a nehu. Partner skvele kontrastuje v čiernej farbe a ako správny gentleman prenecháva pozornosť a pôvab dáme.

Zdroj: Ples v opere

Božidara Turzonovová - kráľovná Plesu v opere 2018

Ako prvé, čo sála z tejto fotografie, je akási mladosť, ktorá nie je otázkou veku. Biela róba a pôsobivo lichotivý strih dodávajú dáme priam nadpozemskosť, vyrovnanosť a gráciu. Úžasné...

Zdroj: Ples v opere

Zuzana Mauréry - kráľovná Plesu v opere 2017

Červená je pre Zuzanu ideálnou voľbou. Šaty jej dokonale padnú, v jednoduchosti je krása. Veľmi sa mi páči dekolt bez šperkov. Nie je tu čo vytknúť, naozaj krásna žena s krivkami, ktoré decentne vyzdvihla.

Zdroj: Monarch

Monika Hilmerová - kráľovná Plesu v opere 2016

Monika sa mi páči v jemných farbách. Je vyslovene typ do púdrových odtieňov, páči sa mi aj výber doplnkov. Strieborná je v tomto prípade lepšia voľba ako zlaté doplnky. Studené farby jednoznačne Monike pristanú.

Monika Hilmerova - kráľovná Plesu v opere 2015

Ako som spomínala, Monika je krásna v púdrových a jemných odtieňoch. Táto kráľovská modrá farba na nej pôsobí trošičku agresívne. Ale plne rozumiem, nedá sa ísť vždy za holubičku, treba prebúdzať aj dračicu.

Zdroj: Orange

Lucia Hablovičová - kráľovná Plesu v opere 2014

Stavila opäť na svoju obľúbenú čierno-bielu kombináciu. Doplnok na hlave je priam až alternatívny, má jemne gotický nádych a to presne milujem. Prekrásna róba na charizmatickej žene... Nadčasové.

Michaela Kocianová - kráľovná Plesu v opere 2013

Jedným slovom - dokonalosť. Minimalistický look a krásna postava. Doplnky sú veľmi jemné, šaty sú dominantou. Oceňujem výber bielej farby. Michaelu zjemňuje.

Emília Vašáryová - kráľovná Plesu v opere 2012

Skladám veľkú poklonu tejto dáme. Napriek čiernej farbe šiat vyzerá veľmi mlado. Biela kožušinka ako doplnok rozbíja čiernu strohosť a zjemňuje celý look. Málokedy čierna nepridáva na rokoch a toto je jedna z výnimiek. Bravo.

Zdroj: Foto: Orange

Jarmila Hargašová - kráľovná Plesu v opere 2011

Vzhľadom na rok 2011 je tento typ šiat v poriadku. Dnes by už volila samozrejme modernejší strih. Jarmila má krásnu postavu a pôsobí veľmi elegantne. Pripomína mi čiernu labuť, je to zmyselné. Osudová žena...

Silvia Sarköziová - kráľovná Plesu v opere 2010

Táto krásna žena si môže obliecť aj plachtu a bude krásna. Šaty sú už máličko na rok 2021 iné, napríklad v súlade s módou by som už namiesto zlatej látky v sukni dala niečo matnejšie. No keď sa prenesiem tých 11 rokov dozadu, Silvia je prenádherná a look je okázalý, ladiaci.

Regina Ovesny-Straka - kráľovná Plesu v opere 2009

Táto dáma je aj napriek roku 2009 oblečená nadčasovo. Tento strih a materiálové kombinácie budú moderné vždy. Excelentne zvolila doplnky. Perlové šperky dodávajú vizáži luxus a eleganciu.

Zdroj: Peter Frolo