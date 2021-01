Plačková v nervoch z dovolenky: Suma, akú jej mama nezarobí za rok a... Oni mi spravia TOTO?

BRATISLAVA - Mnoho známych ľudí, ktorí si to môžu dovoliť, sa v poslednom období rozhodlo odletieť do zahraničia a koronakrízu si aspoň trošku spríjemniť oddychom v exotike. A medzi nimi aj Zuzana Plačková, ktorá takto za posledné mesiace odcestovala už niekoľkýkrát. Najnovšie si slniečko a teplo užíva v Zanzibare.

Jej prílet do raja sa však ani zďaleka neniesol v takom pokojnom duchu, ako si to predstavovala. Narazila totiž na problém s ubytovaním. Tentokrát jej na dovolenke spoločnosť nerobia priateľa, do zahraničia vyrazila len s manželom Reném. Dvojica si prenajala vilu s bazénom v bezprostrednej blízkosti pláže, lenže...

Keď vkročila do domu, čakalo ju nepríjemné prekvapenie. Zuzana s Reném totiž dostali obrovský dom, ktorý vôbec nechceli, no a po bazéne nebolo ani stopy. Šok bol o to horší, že za prenájom vily zaplatili obrovské peniaze.rozčúlila sa slovenská instagramová kráľovná.

Zuzana Plačková a jej manžel René zažili po príchode na dovolenku nepríjemné prekvapenie... Zdroj: Instagram Z.P.

Namiesto bazénu, v ktorom na dovolenkách rada trávi čas, dostala oveľa väčší dom, ten jej však je úplne zbytočný. „A toto nám načo bude? Obrovská vila, dve obrovské spálne, tuto obrovská terasa... Sme tu iba s Reném, keby viem, aspoň niekoho zoberiem, zadarminko," nadávala namosúrená Plačková. A síce si možno niekto povie, že by si rád jej problémy vymenil za tie svoje, no zrejme nikomu by sa nepáčilo, keby vysolí nemalé peniaze len pre službu, ktorú nakoniec ani nedostane.

„Ešte som sa ani nevybalila a už som oľutovala, že som nešla inde ako na Zanzibar. Zbytočne vyhodené peniaze. Tak len sa nenechajte o**bať, čo píšu na stránkach a čo je realita, keď potom prídete. Lebo mne je naozaj do revu," dodala Plačková, ktorá je síce scestovaná viac ako väčšina Slovákov, no po tejto skúsenosti si bude dávať 2x taký pozor ako doteraz...