Spor v slovenskom šoubiznise: Golonka sa pustil do moderátora... Odmietol pozvanie do relácie!

BRATISLAVA - Relácia Boris a Brambor, ktorá pôvodne vznikla z podcastu, sa teší veľkej popularite. Na RTVS ju moderujú Marián Gáborík (38) spolu s Borisom Valábikom (34), no a ich pozvanie na pokec pred kamerami už prijalo mnoho veľkých mien. Dvojica si chcela do kresla zavolať aj Jozefa Golonku (82), lenže... Ten odmietol a svoje rozhodnutie odôvodnil mimoriadne ostro!

Keď Gáborík zavolal Golonkovi, aby sa stal súčasťou ich šou, odmietnutie – dokonca viacnásobné –zrejme nečakal. A následnú reakciu, ktorú bývalá hokejová hviezda poskytla médiám, už vôbec nie. Za rázne "nie" vraj môže Valábik.

„Do šou Boris a Brambor ma viackrát pozýval Marián Gáborík. Musel som to však odmietnuť. Absolútne sa nestotožňujem s tým, čo všetko napísal Boris Valábik vo svojej knihe a ako v nej urazil moju generáciu hráčov,“ uviedol Jozef Golonka pre ereport.sk. Za všetko vraj môže Valábikova kniha o jeho športovej kariére. Tam sa mal o Golonkovi a jeho kolegoch vyjadrovať spôsobom, ktorý ich urazil.

Jozef Golonka niekoľkokrát odmietol pozvanie Mariána Gáboríka. Zdroj: RTVS

Golonka sa opakovane odmietol objaviť v šou Boris a Brambor Zdroj: RTVS

A teraz si Golonka neváhal do Borisa Valábika rypnúť poukázaním na svoje vlastné športové úspechy. Z toho, čo ďalej poznamenal, to vyzerá tak, že ho za žiadnu veľkú hokejovú osobnosť nepovažuje. „Odmietol som ísť do spomínanej relácie. Valábik sa o nás nepekne vyjadroval. V knihe spomína slávne mená ako Šupler, Pokovič, Filc. Na to, že v NHL strelil jeden gól, sa nemusel tak s dešpektom vyjadrovať o ľuďoch, ktorí niečo reálne dokázali. Však vďaka Jánovi Filcovi sme mali zlato z Göteborgu. Ja sám som mal obrovský úspech, keď on ešte ani nebol na svete. Mal som veľké zásluhy na našich úspechoch v hokeji,“ odôvodnil svoje rozhodnutie pre spomínaný portál Golonka.

Zdroj: Jan Zemiar

O tom, že ho za veľa nemá a Valábikove vyjadrenia v knihe sa ho naozaj veľmi dotkli, svedčí aj jeho ďalšie vyjadrenie. „Títo páni, ktorí boli v Kanade, akoby zožrali všetku múdrosť sveta. Mali tak dobre predsa hrať. Je to taká závisť od ľudí, ktorí nič nedosiahli a mali len dobrý vzhľad pre televíznu obrazovku. Ja osobne si svoju generáciu vážim. Nikdy som si nedovolil nikoho kritizovať,“ povedal nahnevaný bývalý hokejista, ktorý svojmu mladšiemu kolegovi venoval ešte jeden štipľavý odkaz.

Radšej ako riešiť šport sa vraj má venovať svojmu výzoru. „Keď je niekto pekný chlap, nech ide radšej robiť manekýna,” dodal na adresu Borisa Jozef Golonka.