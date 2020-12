Slovenská herečka šokuje: Kontroverzná kniha... Nazvala ju Svědivá ku*da!

PRAHA - Keď sa herečka Lucia Gažiová presťahovala za láskou do susedného Česka, postupne od svojej pôvodnej profesie upustila. Dnes sa venuje režírovaniu, no vyšla jej aj kniha... s poriadne kontroverzným názvom!

Herečka Lucia Gažiová sa približne pred 16 rokmi zamilovala do syna hudobného skladateľa Petra Svobodu. Odsťahovala sa za ním do Česka a za prácou dochádzala, no po roku a pol to vzdala. Herectvu sa už venuje len príležitostne.

Zdroj: TASR

Stala sa z nej scenáristka a režisérka, s manželom Petrom majú na konte film PIRKO. Teraz pripravuje bláznivú komédiu Mstiteľ, okrem toho však nedávno vydala j knihu so šokujúcim názvom. „Akurát, keď si Petr scenár prečítal, vyhlásil: Nemohla si napísať niečo normálne? No, nemohla. A to isté hovoril potom, ako som dokončila knižku Svědivá ku*da,” prezradila Lucia v rozhovore pre ženský magazín Blesku.

Celý titul znie Svědivá ku*da aneb Už ani nejsem nasraný. „Ja si myslím, že je adekvátny, pretože presne odráža dnešnú dobu,” tvrdí autorka. Podľa nej knižka obsahuje všetko to, o čom sa ľudia boja nahlas hovoriť. A ohlasy od čitateľov sú vraj vynikajúce, kniha ich vraj núti k zamysleniu o sebe a svojich mantineloch.

Kniha sa však nedá kúpiť v klasickom kníhkupectve, iba cez vlastnú webovú stránku. „Odkazy sú aj na sociálnych sieťach, ale tam s tým máme trošku problém. Neprejde cez filter. Takže máme slobodu slova alebo nie? Pretože ku*da je tiež slovo. A ešte pred 60 rokmi ani nebolo považované za vulgárne,” tvrdí herečka.

Na stránke je kniha uvedená ako nekorektná knižka, beletria s hviezdičkou, ale tiež anjelskou svätožiarou. „Príbeh o Prahe, anjeloch, kráse a sku*venom svete. A tiež o ľuďoch. Napísaná Svobodou. Luciou Klein Svobodovou.”