Veľkolepá oslava Golonkovho jubilea (85): Príchod na LUXUSNOM aute a... Aha, aké darčeky dostal!

Jozef Golonka začiatkom tohto roka, presnejšie 6. januára, oslávil životné jubileum 85 rokov. Narodeninovú oslavu sa rozhodol mať skoro až o mesiac neskôr a pri tejto príležitosti patril uplynulý štvrtok len jemu. Do jedného z novootvorených podnikov v centre Bratislavy mu prišli zagratulovať aj známe tváre zo slovenského šoubiznisu.

Nachádzali sa medzi nimi napríklad herečka Karin Haydu, speváčka Marcela Laiferová či mužské osadenstvo v zložení karodiológa Viliama Fischera, moderátora Nora Meszároša a speváka Igora Kmeťa staršieho.

Na príchod Jozefa Golonku čakali všetci pozvaní hostia. A samozrejme, vôbec sa nenechal zahanbiť! Spolu s manažérom súťaží krásy Jozefom Oklamčákom prišli na luxusnom aute, ktorého cena sa pohybuje vo vysokých číslach. To bol teda príchod ako sa patrí! „Teraz sme prišli ako anglickí lordi," zavtipkoval, keď vystúpil z vozidla.

Jozefovi najblizší priatelia sa postarali o komornú atmosféru. Taktiež nezabudli ani na darčeky, na ktorých, zdá sa, že vôbec nešetrili. Jozefovi venovali dva obrazy, značkový sveter a darčekový kôš plný dobrôt. A to nebolo ani zďaleka všetko!

„Za chvíľu bude prekvapko," prezradil Oklamčák. A tak aj bolo! Spoločne, na jeho počesť, mu prítomní gratulanti zaspievali pesničku. To si môžete pozrieť vo videu nižšie, a to kto prišiel zagratulovať oslávencovi a ako to celé na jeho oslave vyzeralo, si môžete pozrieť v našej galérii.