Umelecké nebo po smrti Štefana Kožku opäť plače: Zomrel ďalší herec!

BRATISLAVA - V pondelok večer Slovensko nečakane zasiahla mimoriadne smutná správa. Do hereckého neba odišiel Štefan Kožka (†66), ktorý mal vážne zdravotné problémy so srdcom a takisto sa pred časom nakazil koronavírusom. Príčina jeho úmrtia ešte nie je známa, no len deň po jeho skone umelci zaplakali opäť. Zomrel ich ďalší kolega.

Vo veku nedožitých 80 rokov poslednýkrát vydýchol slovenský bábkový, činoherný, televízny a filmový herec Anton Vaculík.Hoci sa správa na verejnosť dostala až v utorok večer, umelec mal zomrieť ešte v sobotu 12.decembra. Správu o jeho úmrtí pre agentúru TASR potvrdil jeho syn Juraj Vaculík.

Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Rodák z Trnavy po štúdiách na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe získal angažmán v Krajskom bábkovom divadle v Banskej Bystrici, kde hral v predstaveniach, ako Botafogo, Kráľ jeleňom, Kráska a zviera či Jánošík. Za postavu básnika v predstavení Kniha rozprávok získal cenu za Divadelnú tvorbu roku 1976.



V rokoch 1982 až 1989 účinkoval v Divadle pre deti a mládež v Trnave v predstaveniach Rómeo a Júlia, Ako sme sa hľadali, Ako bolo, Aj kone sa strieľajú, Tartuffe. Do novej sezóny už nastúpil od augusta 1989 do Štátneho bábkového divadla v Bratislave, v ktorom zotrval až do odchodu na dôchodok v roku 2001.



V roku 1990 spoluzakladal Katedru bábkarskej tvorby na Činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení, kde pôsobil ako pedagóg do roku 1992.

Účinkoval vo viacerých celovečerných filmoch, ako napríklad Šibenica, Cesta domov, Pavilón šeliem, Kočka, Krajinka, Správa o putovaní študentov Petra a Jakuba.



V dabingu sa podieľal na stvárnení niekoľkých desiatok filmov, ako napríklad Hore, Autá či Rodinka Úžasných. Stvárnil napríklad jednu z hlavných úloh v seriáli Mesto tieňov. (TASR)