Nový ročník Miss Slovensko zasiahnutý koronavírusom: Posúvajú sa kastingy aj finále!

Riaditeľ Miss Slovensko Michael Kováčik prezradil, že budúci ročník sa prispôsobuje situácii.

Zdroj: Vlado Anjel

BRATISLAVA - Po minulé roky už v tomto období bežala v médiách reklama na kastingy do nového ročníka Miss Slovensko. No tentokrát je všetko inak. Aj súťaž krásy zasiahol koronavírus... Organizátori museli pandémii prispôsobiť všetky termíny. A podobne ako tento rok, aj ten budúci sa posúva finále... No spolu s ním aj kastingy!