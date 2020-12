Bizarný darček riaditeľa Miss Slovensko: Na Vianoce dostal TOTO, ale… Ehm, veď bol ešte malé dieťa!

Áno, Vianoce sú predovšetkým o pokoji a mieri a o stretnutí rodiny... No neodmysliteľne k nim patria aj darčeky. O najkrajších sviatkoch roka sme sa porozprávali aj s riaditeľom súťaže krásy Miss Slovensko Michaelom Kováčikom. Ten žije prevažnú časť roka v Prahe. O to viac si váži chvíle, ktoré môže počas adventu stráviť so svojimi najbližšími.

No a porozprával nám aj o pomerne netradičnom darčeku, ktorý v minulosti dostal od strýka. Teda, netradičnom najmä pre dieťa... Ako priznal, dnes by ho už využil inak, no vtedy sa s tým len tak hral. A o čo išlo? „Môj strýko mi, keď som bol ešte malý chlapec, kúpil šejker na kokteily, kúpil mi k tomu aj sirupy,“ prekvapil Kováčik. Malo to však svoje opodstatnenie.

„Vtedy som sa dosť venoval takým tým kuchynským záležitostiam, tak uznal za vhodné a kúpil mi ho. Dosť kvalitný šejker. Dokonca aj dnes by sme ho našli niekde doma,“ priznal pre Topky.sk Kováčik. Ako s rodinou trávi sviatky, čo pripravujú na štedrú večeru a prečo toto obdobie doslova neznáša, sa dozviete vo videu vyššie!