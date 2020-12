Jedno klamstvo za druhým: Vémolova playmate všetkých obalamutila... Takáto je pravda o novom frajerovi!

Otázkou je, kto klamal viac a či išlo o spoločnú mediálnu hru... Lela je totiž naspäť v náručí Karlosa Vémolu, ktorého opustila údajne kvôli opakovaným neverám.

Zaujímavé je, že doma u Karlosa čakala Slovenku takmer navlas rovnaká kytica 300 ruží, akou sa chválila už pred niekoľkými dňami. Pri otázkach, či sú ruže od zápasníka, však vehementne tvrdila, že nie. Dokonca pritakávala takým, čo tvrdili, že Vémola si ju nezaslúži.

Neustále v komentároch opakovala, že kvety má od novej lásky, že jej padol anjelik z neba a začína nový život.

A Karlos? Ten si vôbec nedával servítky pred ústa. Naznačoval, že neverí, že Lela niekoho má a skôr mal pocit, že robí reklamu obchodu s kvetinami. Dokonca bol podľa vlastných slov naštvaný, že toto oznámenie urobila Lela pred jeho veľkým zápasom.

„Do života prajem Lele len to najlepšie. Ale ak nikoho nemá, o to je smutnejšie, ako sa správa a bola by to od nej ďalšia zbytočná sračka, ako na seba zúfalo strhnúť pozornosť. Bol by som radšej, keby lásku našla...” povedal len pred pár dňami pre Blesk.

No od včerajšieho večera jeho aj Ceterovej profil na sieti Instagram plnia spoločné zábery, z ktorých je jasné, že sa k sebe vrátili. „Musel som vám nachystať krásne privítanie, pretože vás obe veľmi milujem,” komentoval Karlos fotografiu s kyticou 300 ruží pre Lelu a ich dcérku Lili. Žeby záber z konca novembra bol návodom práve pre Vémolu, ako si matku svojej dcéry opäť udobriť?!