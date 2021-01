Zápasník Vémola má vytetovanú slovenskú playmate: Obrovské holé „dudy“ a... Veľmi sa na seba nepodobá!

PRAHA - Po rozchode veľkolepý návrat a hneď aj zásnuby. To však nie je všetko! Karlos Vémola si svoju lásku, slovenskú playmate Lelu Ceterovú, nechal vytetovať na ruku. Každému hneď na kresbe udrú do očí obrovské nahé vnady a to, že asi málokto blondínku vôbec spozná.

Najprv sa s veľkým mediálnym krikom v roku 2020 dvojica rozišla, po čase sa ale Karlos Vémola a Lela Ceterová dali opäť dokopy. Nechýbalo 300 ruží a o pár dní zásnuby. Najnovšie sa zápasník pochválil tetovaním v podobe svojej lásky.

Zdroj: Intagram KV

Matku svojej dcéry si nechal zvečniť nahú s anjelskými krídlami. „Lela miluje anjelov, má všade po dome anjelov, tak som si vymyslel, že si urobím krásnu ženu, ale krásnu ženu s krídlami, akoby anjelskú a že si ju nechám vytetovať,” povedal Karlos pre český Top Star.

Ako prvé udrú každému do očí obrovské prsia, ktorými kresba disponuje. „Ja som sa Lely pýtal, či si ich ešte bude dávať zväčšovať, že by som si ich rovno nechal natetovať väčšie, aby som to potom nemusel pretetovávať,” vyhlásil so smiechom zápasník.

Zdroj: Tv Prima

Keď sa ale ľudia pozreli na tvár, len ťažko v nej spoznávali slovenskú playmate. V podstate by mohlo ísť o kohokoľvek. „Fakt ma mrzeli niektoré komenty tých hejterov a bláznov na internete, ľudia písali, že to nie je pekné. Portrét takýto malý sa tetuje zle, tá lavína tých hejtov bola úplne zbytočná, tam je dôležité, že ja viem, prečo som si to nechal vytetovať, ja viem, kto to je, a že som jej tým urobil radosť, to je jediné, na čom záleží,” povedal na margo negatívnych reakcií Vémola.