Tak TOTO je silné: Kucherenko sa pochválila spievajúcou sestrou... VIDEO Veď to je ako z Repete!

BRATISLAVA - Pamätáte si na video sestry Silvie Kucherenko ešte zo začiatku roka 2017? Štefánia sa vtedy vydávala no a svojmu novomanželovi počas svadby pripravila prekvapenie - zaspievala mu hit Všetko alebo nič, ktorý pôvodne naspievala Dara Rolins. Videom z vystúpenia sa vtedy na Instagrame pochválila jej sestra Silvia a doslova zbúralo internet. No a teraz prišlo niečo ešte lepšie!

Keď Silvia zverejnila prvé spomínané video, na talent svojej staršej sestry nešetrila chválami. „Dala to perfektne, majú úplne podobné hlasy," vyhlásila vtedy a Števku neváhala porovnať s Darou. Nech to už ľudia vnímali akokoľvek, išlo najmä o prekvapenie a gesto. A ako darček pre manžela to bol rozhodne skvelý nápad. Už v tom čase sa aleKucherenko nechala počuť, že Štefánia mala k hudbe vždy blízko.

Sestra Silvie Kucherenko kedysi súťažila v šou Slávici na ulici Zdroj: TV Dajto

No a ako najnovšie vyšlo najavo, neklamala. Najnovšie totiž vďaka TV Dajto vyhrabala jedno z jej starších vystúpení, a to dokonca priamo v televízii. Štefánia tam bola ešte úplne mladučká a v relácii Slávici na ulici pred divákmi spievala pieseň od ikonickej Mariky Gombitovej - Keď chlapci sú v pasci. „Sestra bola v šoubiznise skôr ako ja," bavila sa na Instagrame Silvia ktorá jej výkon spred niekoľkých rokov aj tentokrát zavesila na Instagram.

Števka to na pódiu rozbalila Zdroj: TV Dajto

Nechýbali ani zaujímavé tanečné kreácie, ktoré boli v tom čase moderné Zdroj: TV Dajto

A treba uznať, že ide o naozaj úsmevné video. Štefánia (vtedy ešte Horváthová) si pieseň evidentne užívala, absolútne sa sústredila a za zmienku stoja aj jej tanečné pohyby, ktoré boli kedysi síce moderné, no v dnešnej dobe už vyzerajú ako vystrihnuté z relácie Repete. Každopádne, spomienky si treba uchovávať a stavíme sa, že pohľad na toto video dnes rozosmieva aj samotnú Števku.