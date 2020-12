Preskočilo im? Mojsejová opäť hľadala asistentku: Skúšala ich z receptu na halušky a pýtala sa na ponorky!

BRATISLAVA . Vyzerá to tak, že Nora Mojsejová sa opäť snaží dostať na scénu. Dôkazom tohto tvrdenia je aj nedávny videoklip k rapovému songu s názvom Nedajte sa oj**ať, ktorý nahrala s kontroverzným umelcom pôsobiacim po pseudonymom Slaytiiina. No a ich spolupráca pokračuje - hľadala mu asistentku!

Nora a Adam alias Slaytiiina s zrejme inšpirovali markizáckoou šou 2na1 a pripravili pohovor na youtuberovu asistentku. Uchádzačov celý čas snímala skrytá kamera, pričom Mojsejová mala v uchu slúchadlo a počúvala inštrukcie svojho kolegu. Vďaka tomu vzniklo mnoho vtipných situácii a kontroverzná podnikateľka sa niekoľkokrát začala usmievať.

Herečka by z nej bola celkom dobrá - do jedného z pokynom sa celkom vžila. Od mladej uchádzačky mala zistiť, či vie robiť bryndzové halušky.pustila sa do nič netušiacej dievčiny.

Nora uchádzačov poriadne potrápila

Bývalá televízna hviezda sa do svojej hereckej úlohy celkom vžila

Potom od nej chcela počuť celý recept, ktorý sa jej však príliš nepozdával. „No ja nerobím z hrubej múky, ale nevadí. Vajco ste zabudli. Vy nedávate vajco? On nemá rád šetrenie, on je veľmi rozhadzovačný," vysvetľoala Nora. Vtipná situácia prišla aj s posledným uchádzačom. Ten bral svoj pohorvor už na prvý pohľadv veľmi vážne. Nora sa ho najprv pýtala, či by bol ochotný s Adamom chodiť na poľovačky a používať luk, potom zasa chcela počuť kompletný zoznam youtuberových videí.

Nore dával inštrukcie youtuber Adam alias Slaytiiina

No a zlatý kliniec prišiel na záver, keď začala riešiť, že Slaytiiina často cestuje lietadlom. To však uchádzačovi neprekážalo. „A išli by ste aj ponorkou?" pýtala sa ďalej Nora a dodala, či cestou na pohovor nevidel tornádo. Napokon mu dala prečítať papier, prostredníctvom ktorého sa dozvedel, že účinkuje v skrytej kamere. Mladík bol najprv v evidentnom šoku, no potom sa všetci na celej situácii poriadne zabavili. No a ktovie, možno Nore youtuberstvo zachutí a do tejto kariéry sa nakoniec pustí naplno.