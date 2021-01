Drsný odkaz od Silvie Kucherenko: Toto robia len dementi!

Silvia Kucherenko sa poriadne rozohnila na sieti Instagram, kde venovala všetkým pochybovačom naozaj tvrdé slová:

„Musela som, mne je z tých hlupákov fakt zle,” uviedla v popise k príspevku. Mnohí s ňou následne vášnivo diskutovali, dokonca ju jeden z prispievateľov obvinil, že prebrala rétoriku premiéra Matoviča. „Keď to chytíš, alebo niekto z tvojich blízkych, potom píš. Nikto nikoho rétoriku nepreberá... To ste tak prízemní ľudia, že všade musíte miešať politiku? To nič iné tu neexistuje, keď ide o zdravie?” odpovedala Silvia.

Mnohí s ňou však aj súhlasili. Takí, ktorým príbuzní ležia v nemocnici s covidom vo vážnom stave, ale aj takí, ktorí proste vnímajú situáciu ako vážnu. „Drsné, no pravdivé. Mať tak ešte povolenku, tak by som niektorým nabila papuľu alebo po rukách, čo dokážu napísať. A dokonca aj ľudia, o ktorých som do roku 2020 mala vysokú mienku,” súhlasila smutne s Kucherenko jedna z komentujúcich.