Nadbytočné kilá sú fakt preč: Totálne obtiahnutá Švidraňová ukázala postavičku!

ŽILINA - Herečka a speváčka Barbora Švidraňová nikdy nebola vychudnutá. Po pôrode syna sa však rozhodla, že s kilami navyše nadobro zatočí. Že jej snaha nebola márna, dokazuje aj najnovší divadelný kostým, do ktorého sa navliekla...

Minulý rok sa Barbora pustila do chudnutia. Trápili ju nejaké kilá navyše, ale aj diastáza. Intenzívne cvičenie nepripadalo do úvahy, a tak stavila na stravu. Zo svojho jedálnička vyradila solenie, sladenie, pridala ovocie, zeleninu, vitamíny a proteíny.

V máji 2019 hlásila, že už len tri kilogramy jej chýbajú do váhy ideálnej pre jej výšku. A postavu si aj udržala. Inak by ju kostymérky nemohli navliecť do úboru v štýle superženy.

„Fashion 2040. Teda aspoň podľa našej kostymérky z nového predstavenia Sám sebe sám. No, úprimne vám poviem, dúfam, že sa táto vízia nenaplní. Ale tak herečka, hanba-nehanba, musíš sa prekonať,” posťažovala sa trochu Barbora na biely overal.

Podľa fanúšikov jej však mimoriadne sekne a postavičku jej všetci pochválili. Neudržal sa dokonca ani jej kolega Alexander Bárta. „Práve som sa do teba zbláznil! Prosím, príď takto do Bratislavy na nakrúcanie Nového života,” komentoval Švidraňovej záber.