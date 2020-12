Dusno na markizáckych obrazovkách: Najprv nevera pred kamerou a teraz... Manželka mu to dala poriadne vyžrať!

BRATISLAVA - Tak s týmto evidentne vôbec nerátal! Len málokto z nás sa nepoteší darčeku od svojich blízkych, nech už je to akákoľvek maličkosť. No a dvojnásobne to platí pre súťažiacich markizáckej Farmy, ktorí na statok dostávajú balíčky od svojich rodín. Každý z nich mal z nádielky jedla a rôznych pochúťok obrovskú radosť. Až doteraz...

Ešte v polovici novembra sme na Topkách písali o tom, že Vladislav Nikolayev (44) urobil na Farme nečakané rozhodnutie. Rozhodol sa rozviesť a manželke, s ktorou má 15-ročného syna, to odkázal prostredníctvom kamery v spovednici. „Pozdravujem, to je pre pani manželku. Martinka, Martina, veľmi pekne ti ďakujem za syna a za všetko ostatné, krásne. Napáchal som škody a už sa asi nevrátim do rodiny. Zostanem sám alebo založím si novú rodinu. Ďakujem veľmi pekne za všetko. Ďakujem,“ vyjadril sa.

Ešte predtým počas jednej noci prežil románik s farmárskou kolegyňou Evou Lipovskou, slová o rozvode padli o dva týždne neskôr. No a zdá sa, že jeho manželka má dosť. Akoby nestačilo, že jeho odchod na Farmu jej príliš nevoňal, v televízii videla svojho muža v situáciách, ktoré by ťažko predýchavala ktorákoľvek žena - nehovoriac o jeho radikálnom rozhodnutí. A možno aj to bude dôvodom, prečo Nikolayevov balíček z domu dopadol, ako dopadol.

Vladislav bol z obsahu svojho balíčku sklamaný Zdroj: TV Markíza

Hoci sa predtým na krátky čas spojil so svojím synom, ten sa k ničomu nevyjadril. Keď však prišlo k otváraniu vreca s pochúťkami, Vlado zostal poriadne sklamaný. Okrem obsahu zásielky z domu ho zamrzel jeden mimoriadne podstatný fakt.

V balíku chýbal list od rodiny, ktorý doposiaľ dostali všetci farmári. „Dostal som aj ja balík, Asi len od syna, asi teda manželka na mne ušetrila.. No toto, ušetrili trošičku decká, ušetrili,” komentoval Vladislav, keď z vrecka vybral zopár kusov vifon polievok, morca-dellu, kávu či krémy a začal sa čudovať, kde je list.

V zásielke od rodiny nebol ani list Zdroj: TV Markíza

„Asi sa rozhodli, že... Ja to trošičku chápem, že pani manželka je iného názoru na túto Farmu. Čo som urobil, akože som urobil. Odišiel som dosť rýchlo z domu. Tak čo čakať. Ale díky aj tak, že nezanevreli. Ale list mohli poslať,” rozprával pri vybaľovaní.

Ako sme spomínali, veľmi ho nepotešili ani veci, ktoré dostal. „Videl som tam cukor. Ja sa od cukru snažím dištancovať. Vidím tam konzervované a polotovary, čo tiež nie je zdravé pre organizmus a na Farme som sa naučil bez toho prežiť,” okomentoval to pred kamerou. Nuž, podľa všetkého si doma ešte bude musieť svoje činy poriadne odpykať...