TRAPAS v živom vysielaní Telerána: Markizák robil pokus a… Ups, rozbil úplne nový dizajnový stôl!

Nočná mora každej známej osobnosti! To dnes v priamom prenose prežil komik známy napríklad ako vedátor Karol z markizáckej šou Dobre vedieť! Práve knihu k tejto relácii Samo Trnka prezentoval v rannej šou Teleráno. A pri tejto príležitosti predviedol aj jeden z vedeckých pokusov.

Ten však dopadol inak, ako všetci chceli. „Na vareche máme napichnuté jablko. Čo sa bude diať, keď budeme varechu držať vo zvislej polohe a udierať po nej zhora kladivom. Jablko sa bude posúvať smerom nadol, alebo jablko sa bude posúvať smerom nahor, alebo jablko bude poskakovať na mieste?“ prečítal otázku Rasťo Sokol.

Samo Trnka začal búchať kladivom po vareche. Zdroj: Tv Markíza

Samo Trnka spravil varechou do nového dizajnového stola hlbokú dieru. Zdroj: Tv Markíza

A Samo Trnka začal udierať po vareche, ktorú mal položenú na novom dizajnovom stole. No v tom momente sa stalo niečo, kvôli čomu väčšina vybuchla od smiechu, no komikovi by ste sa v osudnej chvíli zrejme krvi nedorezali. Do luxusného stola totiž spravil veľkú dieru!

V Teleráne prezentovali novú knihu k relácii Dobre vedieť. Varecha zostala zapichnutá v stole. Zdroj: Tv Markíza