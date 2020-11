TOTO tu ešte nebolo! Markizácky pár ide proti sebe... Plač pred kamerami a obrovské sklamanie!

Teda - nie rozdelila, ale rozdelí. A to už dnes večer. Pred pár dňami sme informovali o tom, že Evelyn zrušila voľbu prvého duelanta a do súboja o zotrvanie v šou poslala Erika.

Ten totiž porušil pravidlá, keď sa pred minulým zápasom s Norom vzdialil od duelantskej búdky na viac ako 5 metrov. „Zvonica je už mimo duelantskej búdky. Je to škoda, vyhral si tri duely... Prešiel si si tu všeličím a bola by to škoda, to takto zahodiť. Preto ťa čaká trest. A tvoj trest bude, že sa staneš prvým duelantom,” vyhlásila Evelyn s tým, že Zahorjanovi odoprela možnosť zvoliť si protivníka.

Toho mu mali vybrať farmári. A ako sa dalo očakávať, mali v úmysle mu poriadne zavariť. Hneď, ako Evelyn odišla, začali v skupinke špekulovať, že zvolia Sáru, ktorá s ním tvorí pár. Jeden zo zaľúbencov by tak musel odísť. No a snáď nikoho okrem nich dvoch neprekvapilo, že tak sa aj stalo. Keď sa moderátorka vrátila na Farmu, aby jej súťažiaci oznámili meno druhého duelanta, takmer zo všetkých úst zaznelo Sárino meno. A dokonca aj od ľudí, od ktorých to mladá fitneska nečakala, keďže k sebe mali blízko.

Farmári rozhodli, že v dueli sa proti sebe postavia milenci Sára a Erik Zdroj: TV Markíza

Sára znášala zradu od súťažiacich mimoriadne ťažko. Zdroj: TV Markíza

Chuť pomstiť sa Erikovi však zrejme bola silnejšia ako city. A keď si mladá brunetka po finálnom rozhodnutí uvedomila, čo ju čaká, nedokázala udržať slzy. „Rozmýšľajú takticky a vôbec nehrajú srdcom, ako to tu tvrdia. Som naštvaná, ale budem bojovať a ak sa vrátim, tak už im neverím a pôjdem sama za seba,” prehlásila sklamaná Sára. Zrejme najhoršie znášala slová Evelyn, ktorá nahlas povedala to, čo už sama vedela.

„V tejto smutnej skutočnosti žiari jedna krásna vec. A to, že do poslednej chvíle budete spolu. Jeden z vás sa už na Farmu nevráti,” povedala moderátorka, po čom Sáre vyhŕkli ďalšie slzy a potom sa v objatí Erika rozplakala. „Myslela som si, že keď sa dostanem do duelu, budem mať väčšie odhodlanie bojovať. A teraz toto odhodlanie tu vôbec nie je, pretože idem do duelu so súperom, ktorého ľúbim A je to hrozný pocit,” povedala nešťastná Sára, ktorú teraz čaká ťažká skúška. Či pôjde domov alebo nie, zostane bez toho, na ktorom jej najviac záleží.

Sára sa niekoľkokrát rozplakala Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Niet sa čo čudovať, že Sára i Erik sa rozhodli s niektorými súťažiacimi nerozlúčiť. Pre druhú duelantku bolo obrovským sklamaním i to, že jej meno padlo aj z úst Aničky, ku ktorej mala najbližšie, no ona uprednostnila to, aby sa zbavila Erika a svoju kolegyňu neváhala obetovať.

Lukášovi a Vladovi toto zákerné rozhodnutie farmárov vôbec nevoňalo. „Poslať do arény na istý odchod jedného z milencov. To je normálne pomsta najtvrdšieho kalibru,” vyhlásil pred kamerou Vlado, k čomu zrejme už netreba nič dodávať. Snáď len toľko, že ako to dopadne, uvidíme už dnes na Markíze!