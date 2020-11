Smrť na pľaci markizáckych Sestričiek: Diváci v šoku… Skončila jedna z hlavných postáv!

Celé tri série bol súčasťou seriálu Sestričky, no teraz v ňom nadobro končí. Reč je o sanitárovi Danovi, ktorého v počine stvárňuje herec Matúš Kvietik. Scenáristi sa totiž rozhodli, že jeho postavu nechajú na obrazovkách za tragických okolností zomrieť. Po hádke s Kristínou Svarinskou otvorí dvere na pokazenom výťahu a padne do šachty.

Matúš Kvietik v seriáli Sestričky zomrie. Zdroj: TV MARKÍZA

A hoci je herec na umieranie po všetkých tých predstaveniach v divadle a na škole zvyknutý, tentoraz to celé predsa len prežíval trochu inak. Ide totiž o jeho prvú televíznu smrť. „Ja mám s umieraním všeobecne veľké skúsenosti, v divadle aj na škole som umieral v každej druhej inscenácii, odsekli mi hlavu dokonca, takže v tomto mám relatívne prax, dalo by sa povedať,“ prezradil Kvietik.

„Ale musím povedať, že je zvláštne takýmto spôsobom opúšťať nejaký seriál, keďže toto je moja úplne prvá televízna smrť, ak to tak môžem nazvať. A už vlastne byť bez tohto štábu a nemať tú dochádzku pravidelnú k týmto ľuďom bude veľmi veľkým nezvykom, nakoľko ten štáb bol sympatický,“ priznal Matúš. Rozhodnutie scenáristov ho však na jednej strane prekvapivo teší.

Sanitár Dano zo seriálu Sestričky nadobro odchádza. Zdroj: TV MARKÍZA

„Ja mám rád, keď zomierajú hlavné postavy, lebo mám pocit, že to diváka drží na pol žrde, keď to sleduje. Takže dá sa povedať, že škoda, že som touto obeťou ja, ale verím, že to je pre dobro seriálu a pre komplikovanie zaujímavým spôsobom toho príbehu,“ dodal Kvietik, ktorý sa so seriálom musí nadobro rozlúčiť.

Matúš Kvietik v seriáli Sestričky stvárnil sanitára Dana. Zdroj: TV MARKÍZA