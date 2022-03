Svarinská z Let’s Dance HORE BEZ: Za tieto PRSIA sa nehanbí!

Pohľad na Kristínu Svarinskú v tanečných kostýmoch lahodí oku. Sympatická herečka má nielen peknú tváričku, ale aj zvodné telo.

A ako herečka ho už musela odhaliť aj viac, než k tomu dochádza na tanečnom parkete. V pomerne nedávnej minulosti sa odhalila v českom filme Teroristka z roku 2019. Aby neprišla o dcéru, vyspala sa jej postava s miestnym podnikateľom, ktorý má všetkých v hrsti. A vtom sa na scéne objavila jeho stála milenka...

Tvorcovia divákom dopriali pohľad na Kristínu hore bez, keď vybehla zo spálne a chvíľu neveriaco počúvala, o čom dotyčná žena hovorí.

Práve v týchto dňoch sa k odhaleným scénam vyjadrila aj pre Refresher. Svarinská ich vníma proste ako súčasť hereckej práce a kým to nezachádza až k pornu, nemá s tým problém. Dokonca súhlasila s moderátorom Šajmom, že v našich končinách sú aj šteklivé scény veľmi jemné. „Jasné, a preto mi príde ako úplný bizár, že to vlastne niekto rieši. Niekto nevidel ženské prsia nikdy v živote? Mne to príde, že vlastne sa tu nič nerobí na to, aby sa okolo toho robilo také haló. Ľudia majú doma sex oblečení?” uviedla Kristína.

A treba povedať, že českí tvorcovia jej nahotu tiež nezneužili a väčšina scén, kde je bez vrchného dielu oblečenia, je vo filme Teroristka snímaná tak, že prsia vôbec nevidno.