Šokujúce slová herca z Oteckov: Priznal, že má DIEŤA, ale... Jeho mamu si NIKDY nezoberie!

BRATISLAVA - Herec Matúš Kvietik (30) sa do povedomia verejnosti dostal ešte v roku 2015, kedy zahviezdil v markizáckom seriáli Kukučka. No aktuálne sa divákom pripomína rovno z dvoch počinov - hrá v Oteckoch a najnovšie aj v seriáli Svätý Max. O jeho súkromí sa toho však veľa nevie. O to väčším prekvapením bolo jeho priznanie, že už je otcom. No mamu svojej dcérky si vraj zobrať neplánuje... Nikdy!

Matúš Kvietik je ostrieľaným slovenským hercom, hoci donedávna hral prevažne v divadle. Až v poslednom období sa začal oveľa viac objavovať aj na televíznych obrazovkách. Po markizáckych Sestričkách hrá už aj v obľúbených Oteckoch a čoskoro sa začne objavovať aj v novinke Svätý Max.

O jeho súkromí sa toho však veľa nevie. O to väčším prekvapením bolo, keď v rozhovore pre web markiza.sk priznal, že je už otcom. Narodilo sa mu dievčatko. „Áno už som tata,“ priznal Matúš. A v novej životnej úlohe sa vraj cíti dobre. Hoci, ako priznáva, spočiatku to s jeho vzťahom k dcérke nebolo veľmi ružové.

„Ja som na moje prekvapenie veľmi šťastný z toho. Teda nie na moje prekvapenie, ale ja som sa cítil ako sociopat, lebo keď sa narodila malá, ja som nemal tú lásku na prvý pohľad, ani zďaleka. Akurát potom, nejaký tretí mesiac to už bolo tak prehnané emóciami z mojej strany, že som si myslel, že to nemôže rásť ďalej a rastie. A teraz sme na tom dobre. Naozaj, nemyslel som si, že to bude takto super, ale je to f*sa,“ prekvapuje Kvietik.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV MARKÍZA

Zároveň priznal, že hoci má rodinku a s priateľkou sú spolu už dlho, ženiť sa nechystá. Dokonca ani v budúcnosti. „Nerozumiem svadbám, nerozumiem tomu sňatku, nie som veriaci, takže o to viac mi to je vzdialené a verím tomu, že tí dvaja ľudia môžu mať rovnako naplnený vzťah, keď nie sú zobratí, ako keď sú. Podľa mňa je podstatné to, že si s niekym, koho ľúbiš,“ vysvetlil svoj pohľad na vec Matúš. Jeho priateľka však s týmto postojom nie je veľmi uzrozumená.

„Asi nie úplne. Myslím si, že je stotožnená s tým, aké sú aktuálne okolnosti a ako to vnímam, ale nemyslím si, že je s tým úplne stotožnená. Ale mali sme túto diskusiu už niekoľkokrát,“ priznal herec. Sám si však myslí, že z jeho strany nie je veľká šanca na zmenu názoru: „Neviem, nie...“ „Priznávam, že zo mňa hovorí moje ignorantstvo a nevedomosť, ale nejak tomu... Ee. Nie som s tým stotožnený,“ uzavrel.