Zobral si o 10 rokov mladšiu a teraz... Sajfu dobieha vekový rozdiel!

Matej Sajfa Cifra a Veronika Ostrihoňová sa dali dokopy v roku 2009. Zvládli spolu vzťah na diaľku, keď blondínka študovala v USA a prešli si aj jedným rozchodom. Po čase sa ich cesty opäť spojili a sú spolu doteraz.

Hoci v začiatkoch ich vzťahu sa riešil ich takmer desaťročný vekový rozdiel, po čase to už verejnosť ani nevnímala. Dnes sú manželmi už štyri roky a vychovávajú spolu dcérku Sáru. A práve pri výchove ročného dieťaťa si zrejme moderátor občas uvedomí, že je vo vzťahu ten starší.

Rodinka si aktuálne dopriala niekoľko dní na dovolenke v rámci Slovenska. A bola to tá prvá, ktorú strávili iba so Sárou. „Dnes nám končí naša prvá výlučne trojčlenná rodinná dovolenka. Som na nás hrdý ako sme to skvelo spolu zvládli a to vám poviem, že ja som sa toho obával oveľa viac ako Veronika,” priznal Sajfa.

A prečo sa bál? „Som predsa len starší, netrpezlivejší, často podráždenejší a ufrflanejší ako ona,” priznal Matej, ktorý v júli oslávil 41 rokov. Jeho manželka zas vo februári dovŕšila 31 rokov. No na druhej strane sa nezabudol pochváliť tým, čo jemu údajne ide lepšie: „Ale zas ja som veľmi talentovaný ranný kŕmič a držiteľ neoficiálneho rekordu v rýchlosti prebaľovania v absolútnej tme. Takže sme sa uplynulý týždeň skvelo dopĺňali,” vyhlásil na záver rodinnej dovolenky.