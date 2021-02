Sajfova manželka Veronika: Toto nečakala... Takto zistila, že je tehotná!

Matej Sajfa Cifra a Veronika Cifrová Ostrihoňová sú manželmi od septembra 2016. Rodinka sa im rozrástla o tri roky neskôr, keď prišla na svet ich dcérka Sára.

Manželia zrejme bábätko neplánovali s obrovskou snahou a neustále nekontrolovali, či sa už "zadarilo". Myšlienka, že by Veronika mohla byť tehotná, k nim totiž prišla viac-menej náhodne počas dovolenky.

Zdroj: Instagram VO

Moderátorka RTVS to prezradila v podkaste Podgast by Čoje. „Boli sme na dovolenke v roku 2019, začiatkom roka a vlastne tam som zistila, že som tehotná. A zistila som to tak, že tam boli švédske stoly ráno a ja vždy chcem všetko ochutnať,” začala svoje rozprávanie Veronika.

Lenže nabrala si dosť zvláštnu kombináciu. Pričom jej samej to ale ani "netrklo". „Ale tu som mala také kombinácie, že som si nabrala hrianku s nutelou, sushi, lebo to bolo v Ázii, čiže tam boli aj teplé polievky, potom nejaké rezance, croissant a zakončila som to že syrovou omeletou. A môj muž, zvyknutý na všeličo, ale on na mňa pozerá a hovorí, že ty sa buď dovraciaš alebo si tehotná. Že čo sa deje? A ja že neviem, ja som mala takú chuť. A naozaj som potom aj bola tehotná,” prezradila blondínka.