Adela Vinczeová oslavovala 40-ku: Zabudnite na luxusné dary, Viktor jej dal... TO je ale krása!

BRATISLAVA - 12. októbra oslávila Adela Vinczeová štyridsiatku. Hoci väčšina ľudí takéto okrúhle jubileá oslavuje o čosi špeciálnejšie než ostatné narodeninové sviatky, markizácka hviezda si na to veľmi nepotrpí. Celý deň strávila v práci...

Adela počas svojich narodenín nakrúcala Chart Show. „Neoslavovala som vôbec. Celý deň sme nakrúcali, to znamená, že o siedmej nástup, nejako o deviatej večer odchod,” povedala Adela, keď sa jej v rozhovore pre markiza.sk pýtali, či si tento deň nejako špeciálne užila. Žiadny bašável sa nekonal ani po príchode domov. „Večer sme sa najedli, umyla som si vlasy a išla som spať,” dodala blondínka.

Hoci bola pracovne vyťažená nielen Adela, ale aj jej manžel Viktor, darček od milujúceho manžela chýbať nemohol.vysvetlila moderátorka, pričom tento perfektný nápad by určite mohol inšpirovať všetkých, ktorý si nezakladajú na materiálnych podarúnkoch a väčšiu hodnotu pre nich majú zážitky a spomienky.

Viktor a Adela toto leto trávili čas potulkami po Slovensku. Moderátor svojej polovičke daroval fotoknihu, kde sú zachytené ich spoločné zážitky z celého roka. Zdroj: Instagram V.V.

„Mne to stačí. Ja neviem, čo mám robiť s ďalšími vecami. Nič nepotrebujem. Budem rada, keď sa nám podarí na nejaký týždeň vybehnúť na chatu a len tak ležať a jesť, pozerať telku, niečo si prečítať a ísť do prírody. To bude pre mňa najväčší darček,” uzavrela úprimne skromná markizáčka.