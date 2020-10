Rozvedená Kucherenko to viac neskrýva: Priznala nového muža a… Chce ďalšie dieťa!

BRATISLAVA - Už je to viac ako rok, čo súd oficiálne ukončil manželstvo Silvie Kucherenko (38) a jej manžela Sergeja (50), ktorý už 5 rokov sedí vo väzení. No a zdá sa, že sa blondínka konečne posunula ďalej. Priznala nového muža a... Chce ďalšie dieťa!

Silvia Kucherenko v poslednom období púta pozornosť nielen zmeneným správaním, ale najmä novým imidžom. Obrovské pery či neprirodzene odfarbené vlasy sú minulosťou. Aktuálne si plavovláska užíva lichôtky vďaka prirodzene plnej puse aj novému účesu... A dnes je už jasné, že v jej prípade platí staré známe - nové vlasy = nový chlap.

Známa Slovenka to priznala na sociálnej sieti Instagram. Práve tam dostali jej fanúšikovia možnosť pýtať sa, čo ich zaujíma. A Silvia nič netajila. „Áno, mám niekoho, kto ma robí happy. Je to úžasný muž. Posielam mu pusinku takto, on vie, kto to je,“ napísala Kucherenko a v ďalšom dotaze opísala svojho vyvoleného ešte viac.

„Je to miláčik. Inteligentný, pozorný a fakt ma robí happy...“ napísala viditeľne šťastná Silvia a svojej láske dokonca verejne vyznala lásku: „Love you,“ napísala k odpovedi blondínka. Dokonca uvažuje aj nad ďalším dieťaťom. K synčekovi Alexandrovi, ktorý má dnes 8 rokov, by vraj bola rada, keby pribudol ďalší potomok.

Silvia Kucherenko verejne priznala nového partnera. Zdroj: Instagram S.K.