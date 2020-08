Chcela byť MISS! Kucherenko sa vybrala na kasting a tam...

KOŠICE - Kto by to bol povedal?! Aj Silvia Kucherenko (38) kedysi zatúžila byť kráľovnou krásy. Ako 17-ročná sa vybrala na kasting, no z jedného dôvodu tam nepochodila...

V piatok večer Slovensko spoznalo novú slovenskú kráľovnú krásy. Miss Slovensko 2020 sa stala Leona Novoberdaliu.

A ako sa najnovšie priznala Silvia Kucherenko, kedysi po tomto titule zatúžila aj ona a vybrala sa na kasting. Lenže nepochodila. Nie preto, že by nevyzerala dobre, prekážka bola iná. „Skúsila som, keď som mala 17. To som prišla na kasting do Košíc, si to ešte dodnes veľmi dobre pamätám, a vtedy mne, totálne neznámej dievčine, Ivo Ladižinský povedal: Príď o rok,” uviedla Silvia na sociálnej sieti Instagram.

Pravidlá vtedy totiž boli nastavené tak, že mohli súťažiť až dievčatá od 18 rokov. V minulosti pritom súťaž už vyhrala 17-ročná Vladimíra Hreňovčíková, no nemohla odcestovať na svetové finále. Bolo tam vyslané iné dievča a Hreňovčíkovú poslali do sveta až po dovŕšení dospelosti.

Silvia sa však nakoniec rozhodla na ďalší rok už šťastie neskúšať a čoskoro sa uplatnila v modelingu.