MIMORIADNY ONLINE Pohreb Karla Gotta (†80): Na záver zaznel Maestrov hlas!

12:38 - Nádvorím Pražského hradu sa ozýva potlesk fanúšikov.

12:35 - Za čestnou strážou s rakvou kráčala vdova po Karlovi Gottovi, Ivana, s dcérami Charlotte Ellou a Nelly Sofiou.

12:32 - Zádušná omša za Karla Gotta skončila, bijú zvony.

12:30 - Katedrálou znie pieseň Karla Gotta - Už z hor zní zvon.

12:29 - Čestná stráž vynáša rakvu Karla Gotta z katedrály.

12:27 - Vojaci odniesli vence spred rakvy.

12:23 - „Aj tebe, Bože, jeho koncert odporúčam,“ povedal kňaz Zbigniew Czendlik. „Nech si s tebou kávu osladí trochu viac, nech je mu v tvojej náruči božsky,“ dodal.

12:20 - Pred katedrálu už dorazilo pohrebné auto.

12:18 - Rozlúčil sa aj kňaz Zbigniew Czendlik

12:10 - Žalm prečítal jeden z lekárov, ktorí sa o Karla Gotta starali.

12:05 - „S pokorou, úctou a trémou stojím na tomto magickom mieste, aby som sa s Karlom Gottom rozlúčila. V mene celej rodiny, ženy Ivanky a dvoch malých dcér... To predovšetkým. Ale aj v mene všetkých, ktorí ho milovali. Netrúfam si odhadnúť počet trúchliacich, ale viem, že aj ja k nim patrím. Túto preťažkú úlohu mi pridelil sám Karel. Bol to on, ktorý rozhodol, že sa s ním budem lúčiť práve ja. Nápad ale opísal odo mňa. Boli sme celoživotní kamaráti. Blízki si názorom na život, ale aj na srandu. Som o 8 rokov staršia, a tak som častokrát rázne prikazovala Karlovi, že to musí byť on, kto sa so mnou, až odídem do iných sfér, bude lúčiť. Sľúbil mi to. Sľúbil. A vlastne jedinýkrát svoj sľub nesplnil,“ povedala herečka Jiřina Bohdalová, vdove Ivane stekajú po lícach slzy.

„Karel Gott bol totiž dobrý a slušný človek. Odišiel vyrovnaný a zmierený od uprataného stola. S čistým štítom, vyrovnaný sám so sebou, so svojimi deťmi, s rodinou, so záväzkami, ctiteľmi a priaznivcami. Na ceste k sebe našiel už dávno svojho Boha, aj preto po tejto neľahkej životnej ceste odišiel pokojne, v spánku, obklopený silou lásky svojich najbližších - ženy Ivany a dvoch mladších dcér Charlottky a Sofie,“ pokračovala herečka.

„Patrí sa poďakovať. Dával ľuďom radosť a chuť do života. Zanechal nádherné pesničky, svoj lahodný tenor a hlavne pohodu a úsmev. A to od komedianta nie je málo. Svojimi pesničkami spájal celé generácie a zbližoval susedov, a to je na metál. Karel by mi neodpustil, keby som svoju reč aspoň trochu neodľahčila. Tak teda, Karle, počítaj tam so mnou a drž mi miesto, mám pre teba jeden naozaj úžasný židovský vtip. Nech ti je zem ľahká. Milujem ťa a nie som v tom sama, tvoja Bohdalka.“

12:00 - Vojta Dyk a Lucie Bílá spievajú pieseň Pie jesu.

11:55 - Operný spevák Štefan Margita a Eva Urbanová spievajú pieseň Panis Angelicum.

11:52 - Prišiel aj dlhoročný kamarát Karla Gotta, slovenský hudobník Braňo Hronec s manželkou Judy.

11:50 - Pred nádvorím Pražského hradu sa robí dlhý rad. Fanúšikovia, ktorí si chcú pozrieť zádušnú omšu na veľkoplošnej obrazovke, musia prejsť bezpečnostnou kontrolou.

11:47 - V katedrále sa nachádza aj predseda vlády SR Peter Pellegrini. Sedí vedľa českého premiéra Andreja Babiša a jeho manželky Moniky.

11:36 - Speváčka Lucie Bílá spieva pieseň Ave Maria.

11:30 - Herci Jiří Bartoška a Dagmar Havlová predniesli modlitby.

11:29 - „Odpočívajte v mieri, ktorý dáva Boh,“ ukončil reč Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský.

11:24 - Rodina Karla Gotta (zľava) - dcéra Charlotte Ella, manželka Ivana Gottová a dcéry Nelly Sofia, Lucia a Dominika.

11:20 - Takto to vyzerá pred katedrálou počas zádušnej omše. Fanúšikovia ceremóniu sledujú na veľkoplošnej obrazovke.

11:16 - Zádušnej omše sa nakoniec zúčastnili aj najmladšie dcéry Karla Gotta - Charlotte Ella a Nelly Sofia. Na zábere so svojou mamou Ivanou Gottovou.

11:11 - Na zádušnej omši je aj predseda NR SR Andrej Danko.

11:10 - Zo svätého písma číta speváčka Eva Pilarová.

11:01 - Zádušná omša za Karla Gotta začala.

11:00 - Podľa informácií českého Blesku by sa na zádušnej omši mali zúčastniť aj najmladšie dcéry maestra Gotta - Charlotte Ella a Nelly Sofie.

10:45 - Na mieste je už aj Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, ktorý bude celebrovať zádušnú omšu za Karla Gotta. Spoločnosť mu robila ochranka.

10:35 - Do katedrály dorazil aj herec Sagvan Tofi

10:30 - Prišiel aj hudobný producent a skladateľ Franišek Janeček

10:15 - Dorazil aj hudobník Felix Slováček s partnerkou Luciou Gelemovou

10:10 - Prišiel aj hokejista Jaromír Jágr a zabávač Karel Šíp.

10:05 - S Karlom Gottom sa prišla rozlúčiť aj herečka Kateřina Brožová

10:00 - Dorazil spevák Vojta Dyk s manželkou Taťánou Vilhelmovou

9:58 - Medzi smútiacimi bol aj spevák Michal David.

9:57 - Dorazil aj herec Bolek Polívka

9:56 - Dorazila aj slovenská speváčka Marika Gombitová

9:55 - Do katedrály prišiel spevák Vašo Patejdl

9:00 - Do katedrály začali prichádzať prví smútoční hostia

8:59 - Za ohradou okolo katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha čakajú fanúšikovia Karla Gotta.

MIMORIADNY ONLINE Posledná rozlúčka s Karlom Gottom (†80): Zákaz selfie s rakvou... Zasahovala záchranka!

1. októbra 2019 Česko a Slovensko zasiahla správa o smrti populárneho českého speváka Karla Gotta. Maestro mal v posledných rokoch výrazné zdravotné problémy. V roku 2016 mu bola diagnostikovaná rakovina lymfatických uzlín, ktorú úspešne porazil, no napokon podľahol akútnej leukémii.

Dnes sa v Prahe koná posledná rozlúčka pre rodinu a blízkych. Spočiatku sa hovorilo o štátnom pohrebe, no nakoniec sa vláda dohodla na pohrebe so štátnymi poctami. A vdova po Karlovi Gottovi s takouto formou súhlasila.

„Verejnosť bude môcť prísť uctiť si pamiatku môjho muža v piatok 11. 10. od 8:00 do 22:00 do paláca Žofín na Slovanskom ostrove. V súlade s vôľou môjho manžela a po predchádzajúcom rokovaní s arcibiskupstvom pražským sa bude konať zádušná omša a bude ju slúžiť Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Táto sa uskutoční pre pozvaných hostí v sobotu 12. 10. od 11. hodiny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražskom hrade,“ uviedla vdova Ivana Gottová.