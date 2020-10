Pamätáte si na škaredé káčatko z Farmy 2: FOTO Poriadne sa zmenila... Wau, to je kočka!

BRATISLAVA - Skalní fanúšikovia markizáckej Farmy si určite spomínajú na jej druhú sériu, kde sa objavili také kontroverzné osobnosti ako Monika Haklová, Gabriela Bullová či Nikola Komorová. Medzi výrazné postavičky však patrila aj vtedy 20-ročná Eva Orolínová, ktorú mnohí označovali ako "škaredé káčatko". No ale dnes by na to zrejme už odvahu nemal nikto...

Čo sa týka Evinho účinkovania na Farme, snáď nikto nezabudne na to, že video-denníky zásadne nakrúcala dole hlavou. Nikdy si totiž nevedela nastaviť kameru, ktorou sa ešte v tom čase súťažiaci snímali sami. Hoci v hre veľa vody nenamútila, bála sa zvierat a vedelo sa o jej psychických problémoch aj boji s bulímiou, dostala sa až do finálovej trojice.

Odvtedy už uplynulo neuveriteľných 8 rokov a dnes je z Evy celkom iná žena. Teda minimálne, čo sa týka jej vzhľadu. Samozrejme, charakteristické črty jej tváre sa nezmenili, tými najvýraznejšími sú veľké modré oči. A hoci tmavovláska nepodľahla čaru rôznych kozmetických a plastických vylepšení, o svoj vzhľad sa evidentne začala starať o čosi viac než kedysi.

Takto Eva vyzerala v čase, keď v roku 2012 opustila Farmu.

Dnes je z bývalej farmárky poriadna cica! Zdroj: FOTO: Facebook E.O.

Dnes je z bývalej farmárky poriadna kočka a vidno, že si na svojom výzore dáva omnoho viac záležať. Čierne vlasy aj ofinka sú síce naďalej jej poznávacím znamením, no mladá tmavovláska naozaj vyrástla do krásy. K zmene zo škaredého káčatka určite dopomohla aj zmena štýlu líčenia, obliekania či starostlivosti o vlasy, ktoré už nezdobia všakovaké infantilné doplnky. No čo poviete? Dnes by sa za ňou na statku určite otočil nejeden farmár!

Takto Eva vyzerá po ôsmich rokoch, odkedy účinkovala v druhej sérii Farmy Zdroj: Facebook E.O.