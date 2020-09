Búrlivý rozchod kvôli nevere a teraz: Fakt sa k sebe títo dvaja vrátili?!

Dvojica sa rozišla koncom augusta. Podľa príspevkov na sociálnej sieti sa totiž už nejaký čas zdalo, že Lela podozrieva Karlosa, že jej nie je verný. Češky, ktoré trávili čas v zápasníkovej spoločnosti, dokonca drsne označila za ku*vy.

Napokon to uviedla aj v statuse k rozchodu. „Sklamala ma Karlosova nevera. Pretrvávala medzi nami kríza, a preto som odcestovala do Bratislavy, kde som si pripravila potrebné záležitosti na sťahovanie. Sťahovaniu zabránil Covid, z ktorého sa musíme vyliečiť a potom odchádzame,” uviedla vtedy blondínka.

Ceterová a Vémola sa ale naďalej stretávali kvôli malej dcérke. A zdá sa, že sú opäť spolu. „Zatiaľ to ešte nechcú oficiálne potvrdzovať, ale už sú opäť spolu. Lela Karlosovi odpustila a čoskoro sa k nemu vráti oficiálne. Byt v Bratislave pravdepodobne opäť prenajme,” tvrdí zdroj portálu expres.cz.

A český Terminátor reálnosť návratu nevylúčil. Tak ako predtým, aj teraz kladie vinu za rozchod iba na plecia novinárov. „Všetko je možné, my sme mali vždy dobré vzťahy, tie zlé vzťahy urobili iba médiá, my sme obaja rozumní rodičia, hlavne Lela, ona je skvelá mama. Budem sa s Lilinkou pravidelne vídať, tento víkend som tam cestoval ja, budúci víkend príde Lela s Lili ku mne,” povedal.

Zdroj: Instagram L.Č.

Slovenská sexbomba je vo vyjadreniach trochu opatrnejšia, ale zdá sa, že nad návratom ku Karlosovi tiež dokáže uvažovať. „Je zvláštne pýtať sa na to po dvoch týždňoch. Nebolo ľahké urobiť takéto vážne rozhodnutie. Momentálne som rada, že máme medzi sebou vzťah taký, aký máme, už len kvôli Lili. Poznám páry, ktoré sa k sebe vrátili aj po niekoľkých rokoch, dva týždne sú veľmi málo na to, aby som dokázala zistiť, či by to šlo,” uviedla Lela.

Netajila však, že jej imponuje, ako pekne sa o nej bývalý partner všade vyjadruje a vyzdvihla, že majú veľmi korektné vzťahy.