Druhýkrát ženatý Andy Kraus: TOTO je ich hniezdočko lásky... Zbavil sa už svojej vily?

Andy to dal dokopy so svojou dnes už manželkou Jankou, ktorá mu minulý rok v októbri porodila dcérku Adelku. A to bol pôvodne aj dôvod, prečo sa scenárista rozhodol nepredať svoju vilu v Prellenkirchene, kde si predtým nažíval so svojimi deťmi a bývalou manželkou. Luxusné sídlo bolo v ponuke realitnej kancelárie niekoľko mesiacov, inzerát však napokon stiahli.

Andy Kraus už býva v Bratislave. Čo sa stalo s jeho rakúskou vilou? predošlé nasledujúce

Vo vile v Prellenkirchene sa začalo objavovať cudzie auto. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

S Jankou, ktorú si pred dvomi týždňami vzal za manželku, ale dom v Rakúsku doteraz neobývajú, pričom je možné, že ho prenajali, keďže sa tam počas prítomnosti nášho fotografa dvakrát objavilo čierne Luxusné vozidlo, ktoré však Andymu nepatrí a on sám sa tam v tom čase prítomný nebol.

Kraus ale medzi tým zainvestoval do ďalšej nehnuteľnosti a s partnerkou aj ich spoločnou dcérkou bývajú vo vychytenej štvrti v bratislavkom Slávičom údolí, kde sa ich podarilo zachytiť aj nášmu fotografovi počas toho, ako sa z bytu na svojom novom aute aj s deťmi vybral do fitka v nákupnom centre.

Andy Kraus momentálnebýva v Slávičom údolí Zdroj: Vlado Benko Jr.