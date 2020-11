Trojnásobný otec Andy Kraus: FOTO Ukázal svoju najmladšiu dcéru... Rozpráva na ňu výlučne po maďarsky!

Andy Kraus je hrdým oteckom troch detí. K dospelému synovi Borisovi a 14-ročnej Zoji pribudla v októbri minulého roka ďalšia dcérka Adelka. Tú má scenárista s druhou manželkou Jankou, ktorú si po skrachovanom manželstve s Danielou zobral len pred tromi mesiacmi.

A ako sa mu oteckuje? „Perfektne, malá je presne taká, akú som si predstavoval, že jemnučko neposlušná, veľmi taká vnímavá, ale na druhej strane strašne túlivá. Ja som sa strašne tešil na ten moment, keď bude v takom veku, že keď prídem domov, tak sa to rozbehne po chodbe a bude sa tešiť a hodí sa mi to okolo krku a už sme v tejto fáze, tak sa teším,“ prezradil pre web markiza.sk.

Zaujímavosťou tiež je, že Kraus na malú Adelku rozpráva po maďarsky. „My sme sa tak dohodli s manželkou, že to skúsime. Nebol som si istý zo začiatku, či to vôbec zvládnem, že či tá maďarčina moja je ešte taká, že môžem niekoho vôbec učiť a mám doma slovník, lebo často sa dostávame do stavu, že prídeme k nejakému slovíčku a neviem si spomenúť, ako sa povie a to nie je dobré,“ priznal Andy.

Práve pre internetovú reláciu Markiza Backstage scenárista urobil výnimku a svoju malú princeznú aj naplno ukázal. Dievčatko totiž príliš svetu neukazuje. A pozrite, aká je krásna... Tak schválne, na koho sa podobá viac?

Andy Kraus ukázala svoju 13-mesačnú dcérku Adelku. Zdroj: markiza.sk

Na koho sa malá Adelka podobá viac - na Andyho Krausa alebo jeho manželku Janku? Zdroj: CinemArt SK