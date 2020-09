Luxusné krstiny Cibulkovej synčeka: Dominika sa pleskla po vrecku... FOTO Wau, to je nádhera!

BRATISLAVA - Dominika Cibulková (31) a jej najbližší sa v nedeľu dopoludnia dočkali veľkého dňa, ktorého hlavnou hviezdou nebol nikto iný, ako malý Jakubko. Chlapček, ktorý len pred pár dňami oslávil tri mesiace od svojho narodenia, bol za prítomnosti niekoľkých hostí pokrstený, no a ako to už býva pri bývalej tenistke zvykom, táto udalosť sa nezaobišla bez patričnej pompéznosti!

Rodina oslavu naplánovala vo vychytenom podniku na nábreží Dunaja s prekrásnym výhľadom na Bratislavský hrad. Presne na tom istom mieste pritom pred pár mesiacmi prebiehala Cibulkovej “baby shower”, teda slávnostné posedenie pre rodinu a priateľov, ktoré nastávajúce mamičky organizujú predtým, ako bábätko príde na svet.

A rovnako ako prvá veselica – i táto bola patrične luxusná. Blondínka všetko zverila do rúk profesionálov, na náhodu nenechala ani výber svojho outfitu, líčenia či účesu. Po krste v kostole sa mladá rodinka v spoločnosti svojich hostí presunula do spomínanej reštaurácie pri Dunaji, kde na nich už čakala dokonale nastajlovaná garden párty. A veru, Dominika si opäť dala záležať.

Takto vyzerala luxusná oslava krstu malého Jakubka Zdroj: Instagram

Dominika Cibulková si na svojom looku opäť dala záležať Zdroj: Instagram

Na pozvaných účastníkov čakalo skvostne pripravené posedenie, ktoré bolo tentokrát ladené do čisto bielej farby, stôl bol dekorovaný desiatkami bielych ruží a mimoriadne elegantným prestieraním. A ako to už u Cibulkovej býva zvykom, celú túto udalosť zdokumentovala a zábery z oslavy krstu napokon zdieľala na svojom Instagrame. Nuž, od Dominiky by zrejme už nikto nič iné, ako udalosť vo veľkom štýle, ani nečakal. Veď pozrite sami - tomu sa povie ozajstná nádhera!