Necelý rok po šokujúcej samovražde: Potokárovú nahradila herečka z Oteckov!

Monika Potokárová v čase svojej smrti hrala v 12 divadelných projektoch. Slovenské národné divadlo ju nahradilo v hre Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch herečkou Petrou Vajdovou, ktorá túto úlohu stvárňovala predtým, ako sa kvôli osobným problémom stiahla zo scény.

Ján Koleník a Monika Potokárová v Ruských denníkoch Zdroj: SND/Róbert Tappert

Ostatné kusy museli z repertoáru stiahnuť. Je tu však nová sezóna a v nej sa na divadelné dosky vracajú hry Hriech/Její pastorkyňa a Ruské denníky. V tej prvej Moniku evidentne nahradí jedna z dvojice Vica Kerekes a Anežka Petrová – práve ony dve totiž vystupujú v novom spote k premiére. Monika okrem Hriechu a Pastorkyne stvárňovala aj Jenůfu, ktorú po novom hrá Petrová.

Anežka Petrová a Vica Kerekes Zdroj: snd

V tej druhej je jej náhradou Jana Kovalčíková zo seriálu Oteckovia. Ide o hru, za ktorú Potokárová krátko po svojej smrti získala prestížne ocenenie. Za postavu A. Ľ. Rachmanovovej dostala od Nadácie Tatrabanky cenu Mladý tvorca v kategórii Divadlo. „Ruské denníky sú dopísané. Monikine denníky sú dopísané. Monika Potokárová dala divadlu všetko, bohužiaľ, všetko. Som hrdý a bolo mi cťou, že som manželom Moniky Potokárovej. Poprosím vás o minútu ticha,” povedal pri preberaní ocenenia vdovec Robo Roth, ktorý v tejto hre tiež účinkuje.

Nikdy nie je ľahké preberať rolu po niekom inom, obzvlášť, keď bola dotyčná navyše za tento výkon ovenčená cenou. Na otázku, s akými pocitmi k nej pristupovala, nám nová predstaviteľka roly neodpovedala, no zároveň nás zaujímalo aj to, či je táto emocionálne náročná úloha pre ňu výzvou. „Určite je to výzva, lebo je to naozaj ťažká rola. Hrala som už niečo podobné, ale táto je rozhodne najťažšia,” povedala pre Topky Kovalčíková.