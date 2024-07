Herec Robert Roth prichytený na RANDE: Vrúcne objatia... NOVÁ ŽENA v jeho živote?!

Robo Roth (Zdroj: Ján Zemiar)

Koncom roka 2019 Slovensko zasiahla správa o úmrtí len 27-ročnej herečky Moniky Potokárovej. Mladá umelkyňa si 25. novembra siahla na život v byte svojho manžela. Privolaní lekári už konštatovali len smrť. Herečka sa k hroznému činu odhodlala len 8 mesiacov po tajnej svadbe s Robom Rothom.

Ten sa zo straty svojej milovanej manželky dlho spamätával. A hoci si svoje súkromie prísne stráži, o žiadnej novej žene v jeho živote sa nevedelo. No aktuálne to vyzerá tak, že do svojho súkromia opäť pustil lásku. Nášmu fotografovi sa totiž herca podarilo nafotiť v centre Bratislavy v spoločnosti neznámej krásky.

Keď zbadal, že naňho mieri objektív fotoaparátu, sympatickú brunetku, ktorá bola od neho viditeľne mladšia, nežne objal okolo ramien a privinul si ju k sebe. Či medzi dvojicou je niečo viac, ako len kamarátsvo a či rande bolo priateľské alebo romantické, nevedno... Isté však je, že by to dvojici spolu veľmi pristalo. Veď pozrite - viac FOTO nájdete v galérii vyššie »

