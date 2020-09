Jojkárska Zlatá maska odhalila ďalšiu známu tvár: V kostýme leva slovenský herec a… Horúci bozk Prachařa a Hudáka!

BRATISLAVA - V nedeľu večer televízia Joj odvysielala už druhú časť veľkolepej šou Zlatá maska. Tentokrát sa predstavila ďalšia šestica účinkujúcich zahalená v kostýmoch. Vzácna zhoda medzi detektívmi spôsobila, že Michal Hudák (51) a Jakub Prachař (37) si dali horúci bozk. No a rozlúčiť sme sa museli s Levom. Pod jeho maskou sa skrýval známy slovenský herec Maroš Kramár (61)!

Diváci televízie Joj a českej FTV Prima si v nedeľu večer mali možnosť vychutnať už druhú časť veľkolepej šou Zlatá maska. Minulý týždeň zo šestice vystupujúcich vypadol Krokouš a Česi a Slováci sa dozvedeli, že pod jeho maskou sa skrýval šéfkuchár známy z relácie Áno, šéfe, Zdeněk Pohlreich.

Uplynulú nedeľu sa na pódiu predstavila ďalšia šestica masiek. V dueloch sa proti sebe stretli Bubák a Králik, Panda a Zmrzlina a Lev a Robot. Diváci v sále svojim hlasovaním rozhodli, že v ďalších kolách chcú opäť vidieť Králika, Zmrzlinu a Robota. Bubák, Panda a Lev sa tak ocitli v zóne ohrozenia.

Zaujímavý moment však nastal pri tipovaní identity Robota. Hoci Michal Hudák najprv zahlásil, že by sa pod jeho maskou mohol skrývať známy český hudobník Ondřej Brzobohatý, len čo začal hovoriť jeho kolega Jakub Prachař, obaja jednohlasne zahlásili, že by to vlastne mohol byť muzikálový herec Václav Noid Bárta.

Táto vzácna zhoda tipov spôsobila medzi detektívmi obrovské rozvášnenie. „Ja som chcel dať Kubovi aj pusu, len som si netrúfol,“ zahlásil Hudák, nadšený z nového tipu. V sále sa však začalo hromadne skandovať, a tak dvojici nezostávalo nič iné, len výzvu publika vypočuť.

Na záver šou diváci rozhodli, že z masiek v zóne ohrozenia by sa chceli najviac dozvedieť identitu Leva. Detektívi hádali, že by sa pod kostýmom mohol skrývať český komik Richard Genzer, futbalista Vladimír Šmicer, hudobník Ondřej Brzobohatý, či herec Miroslav Donutil.

Lev však prefíkane všetkých zmiatol tým, že v dokrútke hovoril po česky - pod maskou Leva sa totiž skrýval známy slovenský herec, ktorého dobre poznajú aj u našich západných susedov, Maroš Kramár.

Kompletné tipy porotcov:

Bubák:

Michal Hudák - Nela Pocisková

Jakub Prachař - Zuzana Norisová

Celeste Buckingham - Veronika Strapková

Libor Bouček - Anita Soul

Králik:

Michal Hudák - Jaro Bekr

Jakub Prachař - Jakub Vágner

Celeste Buckingham - Ondrej Kandráč

Libor Bouček - Tomáš Řepka

Panda:

Michal Hudák - Aleš Háma

Jakub Prachař - Milan Junior Zimnýkoval

Celeste Buckingham - Martin Madej

Libor Bouček - Jan Onder

Zmrzlina:

Michal Hudák - Mária Čírová

Jakub Prachař - Dara Rolins

Celeste Buckingham - Zdenka Studenková

Libor Bouček - Lucia Javorčeková

Lev:

Michal Hudák - Richard Genzer

Jakub Prachař - Vladimír Šmicer

Celeste Buckingham - Ondřej Brzobohatý

Libor Bouček - Miroslav Donutil

Robot:

Michal Hudák - Ondřej Brzobohatý

Jakub Prachař - Václav Noid Bárta

Celeste Buckingham - Veronika Stýblová

Libor Bouček - Ewa Farna

