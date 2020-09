Hokejová hviezda Jano Lašák: Nastúpil do RTVS.... Nevedel som, do čoho idem!

Naša hokejová hviezda prijala ponuku od verejnoprávnej televízie, a tak sa z Jána stala tvár zbrusu novej športovo-zábavnej relácie Tak určite pod moderátorskou taktovkou Marcela Forgáča. Jeho súperom je v relácii bývalý basketbalista Rado Rančík. Pre Topky.sk poskytol Lašák rozhovor, v ktorom opísal, o čo vlastne ide a prezradil aj svoje prvé dojmy!

Aká bola Vaša prvá reakcia, keď Vás oslovili s ponukou na post kapitána v novej relácii?

Nevedel som, do čoho idem. Bola to jedna z ponúk, ktoré človek dostáva a nie vždy má na to čas. Nejaké nadšenie zo začiatku nebolo, lebo som vôbec nevedel, o čo ide. Postupom času som prichádzal na to, že to je skvelá súťaž a veľká zábava.

Mali ste niekedy ambíciu mať svoj priestor v rámci televíznych relácií?

Ani nie. Nie som osoba, ktorá by sa bála rozprávať, ale ani som nikdy nemal ambíciu vystupovať, alebo mať reláciu. Musím ale povedať, že naozaj ma to baví.

Máte za sebou už niekoľko nakrúcaní. Čo je pre vás v rámci nakrúcania najťažšie?

Neférové disciplíny, ako napríklad pretláčanie (smiech). Nemám šancu poraziť Rada. On je proti mne veľký silný chlap a ja som proti nemu naozaj slabučký. Všetko ide perfektne, je tu veľmi dobrý kolektív, ktorý nám poradí a tí skúsení ľudia, ktorí pracujú tu v RTVS, sa o nás starajú a dávajú nám cenné rady a pre nás je to potom jednoduché.

Nakrúcate niekoľko dielov počas dňa. Zvládate všetky s rovnakou energiou a úsmevom?

No to ešte uvidíme, zatiaľ to neviem, sám som na to zvedavý.

Aký je Rado súper?

Na jednej strane veľmi príjemný, je to super človek a dobre sa nám spolu komunikuje. Vychádzame spolu perfektne, našli sme veľa spoločných tém. Na druhej strane je dosť nepríjemným súperom, lebo je veľmi zdatný.

Ján Lašák sa stal tvárou RTVS. Ako kapitán tímu bude dlhodobo účinkovať v relácii Tak určite.

Hecujete sa navzájom? V čom si myslíte že vyniká súper a čo je naopak vaša devíza?

Samozrejme, bývalí športovci to majú v sebe. Rado vyniká v športových disciplínach, v tých silových disciplínach nemám proti nemu absolútne žiadnu šancu. A čo ma prekvapuje, vyniká aj v iných disciplínach a sám som zvedavý na niektoré, na ktoré ešte len čakáme a boli o meraní času – tam sa to ešte len ukáže.

Absolvovali ste niekoľko kapitánskych výziev. Ktoré boli pre vás najnáročnejšie? Ktoré najzábavnejšie?

Zatiaľ najnáročnejšia bola, čo sa týka fyzických parametrov, kanoistika, čo sa týka mentálnych parametrov, bolo to šoférovanie auta s opačným riadením a najzábavnejší bol pre mňa vodný kanál v Čunove.

Výsledky kapitánskych výziev sa dozviete až v samotnej relácii. Myslíte si, že to išlo lepšie vám alebo Radovi?

Pri niektorých mám pocit, že vyhral on a tam som bol veľmi sklamaný zo seba a z toho výsledku.

Súťažné otázky v relácii sa týkajú celého spektra športov. Ako hodnotíte svoj prehľad v rámci športov? Ktorým sa venujete/sledujete ich radi a čo vás naopak obchádza?

Medzitým 85. až 95.– 97. rokom sa cítim lepšie ako v modernej dobe alebo v historickej. Je to asi prirodzené, že každý má svoje obdobie, v ktorom vyrastal, v ktorom sledoval tie médiá. Ale teraz ako pracujem v inej oblasti, posledné 2 roky šport nestíham a tieto nové veci mi robia problém.

Súperom Jána Lašáka sa stal Rado Rančík. Bývalý slovenský basketbalista bude kapitánom druhého tímu.

Ktorá súťažná disciplína z Tak určite je vaša obľúbená? Ktorú naopak veľmi nemusíte?

Zatiaľ to bolo, v rámci dobrej úspešnosti, odkrývanie tém na obrazovke. Kapitánsku výzvu by som najradšej vyškrtol. (smiech)

Čo by ste odkázali divákom, aby ste ich prilákali sledovať Tak určite?

V prvom rade musím povedať jednu vec. Je iné sedieť doma a úplne iné súťažiť pred kamerami pod svetlom reflektorov a niekedy som sám zo seba prekvapený, že niečo neviem. Takže chcem divákom odkázať jednu vec – nemyslite si, že sme až takí hlúpi.