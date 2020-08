V hudobnej novinke sa objavila sestra slovenskej krásky: FOTO Wau, a ona prečo nie je modelka?!

Ivanina sestra sa volá Mirka a svojho času spolu dokonca obe dámy tancovali v tej istej tanečnej skupine, ktorú viedol Jaro Bekr, manžel Moniky Hilmerovej. No a staršia Kičikoleva sa tancovaniu aktívne venuje až dodnes. Je síce o menej známa, no jej meno sa aktuálne začalo opäť skloňovať. Zahrala si totiž vo videoklipe Čo to dá, ktorý nedávno predstavila speváčka Kristína Tran.

Temperamentné krásky sú blízke priateľky, no a nás zaujímalo, ako sa Mirke táto spolupráca pozdávala. „My si s Kikou často vzájomne pomáhame. Ona mne s mojimi kurzami a rovnako je to z mojej strany. Vždy ju rada podporím. Vo videoklipe som bola len ako komparz, no tá pieseň je pre mňa veľmi prirodzená a autentická, ako Kristína sama. To na nej milujem. Myslím, že z toho vznikol veľmi príjemný letný hit," povedala pre Topky atraktívna tmavovláska.

Miriam Kičikoleva by sa pokojne uživila ako modelka. V minulosti to dokonca aj skúšala, napokon ale zakotvila pri tanci. Zdroj: Instagram M.K.

Zaujímalo nás aj to, aké má vzťahy so svojou známejšou sestrou. „Máme medzi sebou veľmi pekný vzťah, ale, samozrejme, sú aj chvíle, kedy sme obe až veľmi úprimné, čo znamená, že ak treba, vieme si otvorene povedať aj tie menej pekné veci.O to viac si náš vzťah vážim. Úprimnosť si v živote najviac cením," povedala nám Miriam s tým, že hoci sú obe dosť zaneprázdnené, s Ivanou sa stretáva pomerne často, a to najmä u 95-ročnej babičky, o ktorú sa staršia z klanu Kičikoleva stará. „Sme veľká a súdržná rodina," dodala k ich vzťahom.

Miriam sa venuje tanečným kurzom pre ženy Zdroj: Instagram M.K.

No a čo sa týka práce, sympatická kráska sa momentálne venuje najmä spomínaným tanečným kurzom. „Body vibes sú tanečné kurzy pre ženy, začiatočníčky aj pokročilé. Práca je moja najväčšia zábava. Je to príjemné, sexi, celé je to vystavané tak, aby to bolo ženské. Nezáleží na váhe, či má žens deti, je to naozaj vhodné pre každú. Pre dobrý pocit, že niečo urobila pre svoje telo aj myseľ. Ženy majú vysoké topánky, prebúdzame ich sexuálnu energiu, posilňujeme panvové dno," opísala nám Miriam tento netradičný tréning, ktorý si, mimochodom, zamilovala napríklad aj Patrícia Vittek.