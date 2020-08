Najhoršie FOTO slovenskej moderátorky: Ľudia ju vysmiali... To čo má s tvárou?!

BRATISLAVA - Zrejme všetci sme si už akosi zvykli na to, že svet na sociálnych sieťach pôsobí, akoby bol absolútne dokonalý. Na fotografiách si dnes už viete upraviť všetko - krivky postavy, tvár či farby pozadia. No a potom sa stane, že niečo úplne perfektne nevyjde a razom je z toho hotové haló...

Svoje o tom najnovšie vie aj Diana Hágerová. Sympatická moderátorka a niekdajšia modelka sa nikdy nezaraďovala medzi "instagramové pipiny", ktoré by to preháňali s filtrami či skrášľovacími aplikáciami. Nemá žiadny problém ukázať sa nenalíčená a nevyfintená a tí, čo ju sledujú, vedia, že je skôr fanúšičkou prirodzenosti. Aj napriek tomu to najnovšie prepískla.

Kvôli farbeniu vlasov navštívila známeho kaderníka Jirku Blatného a výsledkom jeho práce a svojím novým účesom sa potom chcela aj patrične pochváliť. Nevedno, akým programom "prehnala" ich spoločný záber, no namiesto wau efektu z jej premeny sa jej priaznivci na Instagrame nestíhali čudovať.

Diana má na fotografii totiž naozaj zvláštnu farbu tváre, ktorá akoby patrila k úplne inému telu. Podľa niektorých má dokonca zelenkastý odtieň, čo zrejme závisí od individuálnych farebných nastavení rôznych telefónov. „Ty budeš krásna v každej farbe pleti. Prepáč, musela som,” napísala istá dáma, no a neskôr sa ich pridalo ešte viac.

„Nezvyknem sa vyjadrovať a ani mne niekedy nevyjdú fotky. Ale pri tejto by som si dvakrát premyslela, či ju tam dám, Vlasy pekné, ale tá tvár naozaj zelená. Nepekné, pardón.”

„Čo to máte za farbu? Akúsi dozelena,” či „Budem úprimná, celé to vyzerá zle. Predovšetkým zle odfotené alebo zlý filter,” napísali moderátorke prekvapené fanúšičky.

Diana Hágerová fanúšikov prekvapila takýmto záberom Zdroj: Instagram D.H.

Ona ale uviedla, že žiadny zvláštny odtieň na fotke nevidí a podľa jej názoru ide buď o zlé svetlo či spomínané farby v telefóne. „Krásnu myšlienku som dnes počula na margo nepekných komentárov v online svete. Je ok niečo skritizovať, keď už to tak cítim, ale zároveň kritiku treba vyvážiť pozitívom, nie iba na všetky strany chrliť žlč,” dodala Diana. A veru, v tomto má pravdu. Čo myslíte?