TRABLE známej Češky na letisku: NEVPUSTILI ju do lietadla... Je to prúser!

PRAHA - Chystala sa do zahraničia, ale žiaľ, neodletela. Známu Češku pred vstupom do lietadla letušky doslova otočili na päte. Je to prúser!

Známa česká DJ-ka Andrea Pomeje sa chystala na pracovnú cestu do Egypta. So snúbencom mali zakúpené letenky a včera v noci čakali na svoje lietadlo. „Je to tu priatelia, 21. hodina, my vyrážame smer letisko, smer Marsa Alam. Vidíme sa v Egypte,” zverila sa svojim fanúšikom na Instagrame.

O pár hodín neskôr však všetkých šokovala instagramovým príbehom, v ktorom napísala, že ostali "trčať" v Česku a nikam neodleteli. O jednej v noci sa tak vrátili naspäť do svojho bytu. „No, zas také vtipné to nie je, aj keď sa snažíme byť optimistickí. Každopádne v túto hodinu sme mali byť niekde na dráhe a štartovať. Riešime to intenzívne, aby sme odleteli v ďalších dňoch,” začala svoje vysvetľovanie.

A čo sa vlastne stalo? „Vystáli sme si kompletný rad, kde mi pani oznámila, že mi o 3 mesiace končí pas. Do Egypta musí mať človek platný pas ešte minimálne 6 mesiacov,” vyjadrila sa. Sama priznala, že je to vlastne jej chyba, pretože nedávala až taký pozor na tento detail.

„Nebudem klamať, je to prúser. 10. 11. som mala vystupovať v Marsa. Snažíme sa nájsť náhradnú letenku. Najbližšia je pozajtra z Brna. Ráno by som mala ísť čo najskôr na pas, skúsiť to na počkanie predĺžiť, čo trvá 24 hodín. Budem sa úprimne modliť, aby sa to stihlo do ich zatváračky,” zverila sa na záver.

