Silvia Kucherenko o svojom bývalom: Taká naivná už viac nebude!

Minulý rok v lete prebehol bleskový rozvod Silvie Kucherenko a jej dlhoročného manžela Sergeja, ktorý mal opletačky so zákonom. Dvojica má spolu syna Alexa a blondínka ani po rozvode na svojho ex nijako nekydala.

V marci tohto roka dokonca šokovala, keď naznačila, že rozvádzať sa vlastne nechcela. „Family first forever. Presne dnes je 12 rokov, čo som sa vydávala... Ten čas ale letí... Nebyť vyššej ‚ex‘ moci v tejto krajine, vydatá som dodnes...“ napísala vtedy k záberom zo svadby.

Zdroj: Instagram S.K.

Dnes sa však už vyjadruje trochu inak. Na Instagrame totiž v týchto dňoch dostala otázku, či si myslí, že sa ešte zamiluje tak, ako do svojho ex a obetuje mužovi svoj život. „Neverím na lásku na prvý pohľad, taká naivná som už bola,” odpovedala Silvia s tým, že chlap musí za to stáť, aby kvôli nemu zmenila svoj život. Tak snáď sa jej ten pravý čoskoro pripletie do cesty.